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中職／蔡其昌說球棒規定和大聯盟相同 魚雷棒通過機會很大

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
蔡其昌。報系資料照
蔡其昌。報系資料照

「魚雷球棒」成為大聯盟新球季焦點，洋基隊開季5戰出現19支全壘打，再度刷新史上最佳紀錄，這種造型特殊的球棒，未來可能出現在中華職棒比賽嗎？

中職會長蔡其昌今天表示，聯盟規定和大聯盟一模一樣，只要有人提出申請，通過的機會很大。

魚雷棒在大聯盟展現殺傷力，對熟悉這種球棒的打者來說，長打火力確實有幫助，不少球員躍躍欲試，也引發台灣棒界關注，富邦悍將隊外野手林哲瑄已經訂了6支，想要找機會嘗試。

職棒球員使用的木棒都有一套準則，基本上就是單一木材成型，重量、長度、直勁都有認定標準，蔡其昌強調中職和大聯盟沒有什麼不同，他說：「目前還沒有人送來認證。」

中職 大聯盟 富邦悍將

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