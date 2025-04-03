中職／台南球場變卡加布列島 香蕉哥哥、Kiwi姐姐來了

統一獅隊在兒童節前夕邀請Yoyo家族一起進場同樂，賽前於場外舞台帶來唱跳秀，香蕉哥哥與Kiwi姐姐更擔任賽前表演嘉賓，帶領台南棒球場大小朋友一起跳「卡加布列島」和「統一尚勇」。

清明、兒童節連假，統一獅昨日邀請「FOCASA馬戲團」擔任賽前表演及開球嘉賓，締造中職史上最高開球，今日則邀請「Yoyo家族」中的香蕉哥哥與Kiwi姐姐，活動消息一出就引起球迷熱烈討論。

在場外舞台彩排「Yoyo家族唱跳秀」時就吸引不少球迷舉起手機錄影，活動開始前，台下早已擠滿許多大小球迷，當香蕉哥哥和Kiwi姐姐一登上舞台，球迷歡呼尖叫聲不斷，無論是Yoyo TV的台呼或「誰知道，我知道」、「打勾勾蓋印章」等口號，大小球迷都能準確回答。

Yoyo家族為這次表演準備三首歌，分別是「釣魚記」、「捏泥巴」和「棒棒棒」，不僅小球迷樂在其中，現場的大球迷更一秒拉回童年，其中也有許多陪小孩從小聽到大的家長，跟著大喊歌詞互動，比劃著動作，年齡層十分廣泛。