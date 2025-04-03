快訊

曾入選500盤！木村拓哉現身天母 造訪這家「牛肉麵店」店址曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／台南球場變卡加布列島 香蕉哥哥、Kiwi姐姐來了

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅隊在兒童節前夕邀請Yoyo家族一起進場同樂，香蕉哥哥與Kiwi姐姐帶領台南棒球場大小朋友一起跳起來。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在兒童節前夕邀請Yoyo家族一起進場同樂，香蕉哥哥與Kiwi姐姐帶領台南棒球場大小朋友一起跳起來。圖／統一獅隊提供

統一獅隊在兒童節前夕邀請Yoyo家族一起進場同樂，賽前於場外舞台帶來唱跳秀，香蕉哥哥與Kiwi姐姐更擔任賽前表演嘉賓，帶領台南棒球場大小朋友一起跳「卡加布列島」和「統一尚勇」。

清明、兒童節連假，統一獅昨日邀請「FOCASA馬戲團」擔任賽前表演及開球嘉賓，締造中職史上最高開球，今日則邀請「Yoyo家族」中的香蕉哥哥與Kiwi姐姐，活動消息一出就引起球迷熱烈討論。

在場外舞台彩排「Yoyo家族唱跳秀」時就吸引不少球迷舉起手機錄影，活動開始前，台下早已擠滿許多大小球迷，當香蕉哥哥和Kiwi姐姐一登上舞台，球迷歡呼尖叫聲不斷，無論是Yoyo TV的台呼或「誰知道，我知道」、「打勾勾蓋印章」等口號，大小球迷都能準確回答。

Yoyo家族為這次表演準備三首歌，分別是「釣魚記」、「捏泥巴」和「棒棒棒」，不僅小球迷樂在其中，現場的大球迷更一秒拉回童年，其中也有許多陪小孩從小聽到大的家長，跟著大喊歌詞互動，比劃著動作，年齡層十分廣泛。

Yoyo家族更擔任賽前表演嘉賓，和萊恩、盈盈一起跳最經典的「卡加布列島」和「統一尚勇」，香蕉哥哥被問到如何保持青春活力時，笑著澄清自己真的沒有吃小孩，而是被現場的活力所感染，像是今天就感受到棒球場的滿滿活力。

統一獅隊在兒童節前夕邀請Yoyo家族一起進場同樂，香蕉哥哥與Kiwi姐姐帶領台南棒球場大小朋友一起跳起來。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在兒童節前夕邀請Yoyo家族一起進場同樂，香蕉哥哥與Kiwi姐姐帶領台南棒球場大小朋友一起跳起來。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在兒童節前夕邀請Yoyo家族一起進場同樂，香蕉哥哥與Kiwi姐姐帶領台南棒球場大小朋友一起跳起來。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在兒童節前夕邀請Yoyo家族一起進場同樂，香蕉哥哥與Kiwi姐姐帶領台南棒球場大小朋友一起跳起來。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在兒童節前夕邀請Yoyo家族一起進場同樂，香蕉哥哥與Kiwi姐姐帶領台南棒球場大小朋友一起跳起來。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在兒童節前夕邀請Yoyo家族一起進場同樂，香蕉哥哥與Kiwi姐姐帶領台南棒球場大小朋友一起跳起來。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在兒童節前夕邀請Yoyo家族一起進場同樂，香蕉哥哥與Kiwi姐姐帶領台南棒球場大小朋友一起跳起來。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在兒童節前夕邀請Yoyo家族一起進場同樂，香蕉哥哥與Kiwi姐姐帶領台南棒球場大小朋友一起跳起來。圖／統一獅隊提供

中職 棒球 統一獅

延伸閱讀

中職／陳柏清先發6局好投 保送5次不滿意表現

中職／轉隊首戰很開心 陳子豪：守備緊張畢竟不是我強項

中職／笑說打籃球是愚人節笑話 王建民在洋基限制不只如此

中職／陳重羽撞到下巴1局上傷退 獅隊板凳僅剩隱藏捕手

相關新聞

中職／外野區改用台北大巨蛋座椅 新莊球場開季人氣史上最高

富邦悍將隊新莊主場開季人氣超旺，今天再戰中信兄弟隊確定爆滿，2連戰一共吸引22419人進場，富邦育樂總經理陳昭如說：「很...

中職／戰斧、冰球到魚雷 曾豪駒談球棒變革：重點要擊到球

「魚雷球棒」在大聯盟引起風潮，這個流行也吹到中華職棒，不少球員、教練討論是否適合採用，樂天桃猿隊首席兼打擊教練曾豪駒評估...

中職／笑說打籃球是愚人節笑話 王建民在洋基限制不只如此

王建民所屬經紀公司展逸國際前天在社群發文，宣布他將進軍籃球界，而且要參加世壯運籃球賽，但球迷都沒被騙到，王建民今天在新莊...

中職／轉隊首戰很開心 陳子豪：守備緊張畢竟不是我強項

中職味全龍隊新兵陳子豪昨天是轉隊後首戰，他今天表示，昨天因風勢大，在守備時比較緊張，「畢竟不是我的強項。」不過終於等到轉...

中職／蔡其昌說球棒規定和大聯盟相同 魚雷棒通過機會很大

「魚雷球棒」成為大聯盟新球季焦點，洋基隊開季5戰出現19支全壘打，再度刷新史上最佳紀錄，這種造型特殊的球棒，未來可能出現...

中職／鋼龍6局無失分優質先發 龍隊擊敗雄鷹奪本季首勝

中職味全龍隊今天主場開幕戰迎戰台鋼雄鷹，龍隊洋投鋼龍6局無失分優質先發，朱育賢3局下適時安打，送回致勝分，龍隊以1比0奪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。