快訊

曾入選500盤！木村拓哉現身天母 造訪這家「牛肉麵店」店址曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳柏清先發6局好投 保送5次不滿意表現

中央社／ 台北3日電
中華職棒台鋼雄鷹隊投手陳柏清（圖）2日先發對味全龍隊，主投6局僅失1分，不過陳柏清3日表示不滿意自己表現，因為太多保送，沒有達到自己預想的。（台鋼雄鷹提供）
中華職棒台鋼雄鷹隊投手陳柏清（圖）2日先發對味全龍隊，主投6局僅失1分，不過陳柏清3日表示不滿意自己表現，因為太多保送，沒有達到自己預想的。（台鋼雄鷹提供）

中職台鋼雄鷹隊投手陳柏清昨天先發6局僅失1分，他今天表示，昨天投出5次保送不滿意自己表現，在遇到危機時怎麼面對打者是要學習的課題，希望盡快進入比賽張力。

台鋼雄鷹昨天與味全龍交手的賽事，陳柏清用91球投6局，僅被擊出3支安打，出現5次四壞球保送，送出1次三振，失掉1分演出優質先發，不過雄鷹打線遭到完封，最終以0比1落敗，陳柏清吞下敗投。

陳柏清今天表示，不滿意自己昨天的表現，因為太多保送，沒達到自己預想的，「可能人家狀況也還沒有調整到位，比較幸運一點。」陳柏清也指出，球速、還有在面對危機時怎麼面對打者，都是他要學習的課題。

雖然昨天投出5次保送，不過陳柏清指出，教練橫田久則鼓勵自己，「他說不要去怕保送，把該做的事情做好，球也是要丟出去，不要還沒丟就想說會保送。」

陳柏清提到，因為賽季已經開始，希望自己趕快進入比賽張力，「可能第1場還沒到很好，希望未來比賽盡可能做到最好，表現給球迷看。」不過陳柏清指出，比起去年，今年自己開季不會這麼亢奮，心情比較平穩。

去年11月陳柏清參加世界12強棒球賽，也讓他的關注度提升，他說：「也是要維持平常心，不能起伏太大，1場、1場穩穩地做好。」陳柏清也提到，去年12強讓他的經驗值提升很多。

中職 台鋼雄鷹 陳柏清

延伸閱讀

MLB／大谷翔平轟出再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

佐佐木朗希旅美控球大暴走 松坂、達比修等多位前輩也經歷過

中職／鋼龍6局無失分優質先發 龍隊擊敗雄鷹奪本季首勝

MLB／大谷翔平吞3K也行 道奇開季6連勝平44年前隊史紀錄

相關新聞

中職／外野區改用台北大巨蛋座椅 新莊球場開季人氣史上最高

富邦悍將隊新莊主場開季人氣超旺，今天再戰中信兄弟隊確定爆滿，2連戰一共吸引22419人進場，富邦育樂總經理陳昭如說：「很...

中職／戰斧、冰球到魚雷 曾豪駒談球棒變革：重點要擊到球

「魚雷球棒」在大聯盟引起風潮，這個流行也吹到中華職棒，不少球員、教練討論是否適合採用，樂天桃猿隊首席兼打擊教練曾豪駒評估...

中職／笑說打籃球是愚人節笑話 王建民在洋基限制不只如此

王建民所屬經紀公司展逸國際前天在社群發文，宣布他將進軍籃球界，而且要參加世壯運籃球賽，但球迷都沒被騙到，王建民今天在新莊...

中職／轉隊首戰很開心 陳子豪：守備緊張畢竟不是我強項

中職味全龍隊新兵陳子豪昨天是轉隊後首戰，他今天表示，昨天因風勢大，在守備時比較緊張，「畢竟不是我的強項。」不過終於等到轉...

中職／蔡其昌說球棒規定和大聯盟相同 魚雷棒通過機會很大

「魚雷球棒」成為大聯盟新球季焦點，洋基隊開季5戰出現19支全壘打，再度刷新史上最佳紀錄，這種造型特殊的球棒，未來可能出現...

中職／鋼龍6局無失分優質先發 龍隊擊敗雄鷹奪本季首勝

中職味全龍隊今天主場開幕戰迎戰台鋼雄鷹，龍隊洋投鋼龍6局無失分優質先發，朱育賢3局下適時安打，送回致勝分，龍隊以1比0奪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。