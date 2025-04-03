中職／轉隊首戰很開心 陳子豪：守備緊張畢竟不是我強項

中職味全龍隊新兵陳子豪昨天是轉隊後首戰，他今天表示，昨天因風勢大，在守備時比較緊張，「畢竟不是我的強項。」不過終於等到轉隊首戰很開心。

味全龍在去年季後網羅了FA球員陳子豪、朱育賢，昨天龍隊與台鋼雄鷹隊交手的賽事，朱育賢4打數敲出1支安打，陳子豪則是2打數沒有安打，選到2次保送。對於轉隊後首戰，陳子豪今天表示，「蠻開心的、等很久了，因為第1場延賽，想要趕快比賽。」

陳子豪昨天選到2次保送，不過他指出，有幾顆球自己沒有掌握好、沒有打準，選球方面還可以。面對轉隊話題，陳子豪則說：「不會給自己那麼多壓力，盡力比賽、上壘。」至於陳子豪的應援曲也隨著轉隊更換，他說：「我知道換了，但其實比賽不會認真去聽，不過換一首新的自己也開心。」

被問到昨天是否會緊張，陳子豪笑說：「守備時比較緊張，因為昨天風蠻大的，今天也很大，守備時要更專注，畢竟這不是我的強項。」陳子豪昨天、今天都是先發守左外野。

味全龍陣中有許多年輕選手，陳子豪提到，學弟們都叫他「陳大哥」，他笑說：「這是之前智勝（林智勝）取的，不知道什麼時候開始流行起來。」

至於誰是最「大膽」的學弟，陳子豪說是劉俊緯，「天不怕地不怕，這樣個性蠻好的，敢大膽開玩笑，可以玩在一起，在球場本來就是要大方一點。」