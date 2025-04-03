中職／笑說打籃球是愚人節笑話 王建民在洋基限制不只如此

王建民所屬經紀公司展逸國際前天在社群發文，宣布他將進軍籃球界，而且要參加世壯運籃球賽，但球迷都沒被騙到，王建民今天在新莊球場聊到此事，笑說：「就是愚人節啦。」

但王建民和籃球真的「有淵源」，以前台南市崇學國小時，常常利用課餘時間打籃球，結果被棒球教練看到，把他從籃球場抓去打棒球，從此展開棒球生涯，但一直到高中階段，都還把籃球當成興趣，有空也會玩一玩。

王建民升上台北市立體育學院（台北市立大學前身）後，全力備戰旅美之路，2000年以簽約金201萬美元加盟洋基隊，一步一腳印成為「台灣之光」。

大聯盟球團對旗下球員的場外活動，為了安全起見，當然有很大限制，王建民說：「打籃球、騎機車、滑雪都不行。」

王建民身高193公分，在台灣算是很高的棒球選手，他的大學同學、北市大教練王宜民就說過，以前騎機車載著王建民在台北街頭穿梭，建仔的雙腿常會碰到一旁的汽車。