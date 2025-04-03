快訊

曾入選500盤！木村拓哉現身天母 造訪這家「牛肉麵店」店址曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳重羽撞到下巴1局上傷退 獅隊板凳僅剩隱藏捕手

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅捕手陳重羽(中)受傷下場。統一獅提供
統一獅捕手陳重羽(中)受傷下場。統一獅提供

統一獅隊今天為了將胡智爲拉上一軍先發，把捕手柯育民放下二軍，結果第1局就出現狀況，先發捕手陳重羽與三壘手潘傑楷為了接球相撞，由林岱安接替蹲捕，板凳席已無捕手。

獅隊開季取得三連勝，都由洋投先發，今天按照計畫拉上本土投手胡智爲，開賽連續解決陳晨威、林立兩個強棒，而在面對梁家榮時出現傷兵狀況。

梁家榮敲出的三壘界外飛球，陳重羽、潘傑楷都趕過去接，溝通失誤下，陳重羽的下巴狠狠撞上潘傑楷左手肘，而原本陳重羽接到手套中的球也掉了出來，陳重羽經過防護員檢視後決定退場休息，潘傑楷則是治療手肘的流血傷勢後續留。

獅隊開賽前的兩位捕手在1局上就都上了場，林岱安需要蹲完全場，萬一比賽後段真的有需要，外野手朱迦恩高中時期曾是捕手，上次一軍蹲捕是在2020年，只有1次機會。

梁家榮 潘傑楷 陳重羽

延伸閱讀

中職／胡金龍關鍵代打獅隊3連勝！開季2打席5打點寫神紀錄

殯儀館告別式變家族打架…疑抄球棒、辣椒水攻擊 12人涉案

中職／范國宸再見高飛犧牲打「宇宙邦」回神 張育成上演少棒全壘打

中職／陳傑憲1.6億合約等待點頭 6獅將當「複」翁

相關新聞

中職／外野區改用台北大巨蛋座椅 新莊球場開季人氣史上最高

富邦悍將隊新莊主場開季人氣超旺，今天再戰中信兄弟隊確定爆滿，2連戰一共吸引22419人進場，富邦育樂總經理陳昭如說：「很...

中職／戰斧、冰球到魚雷 曾豪駒談球棒變革：重點要擊到球

「魚雷球棒」在大聯盟引起風潮，這個流行也吹到中華職棒，不少球員、教練討論是否適合採用，樂天桃猿隊首席兼打擊教練曾豪駒評估...

中職／笑說打籃球是愚人節笑話 王建民在洋基限制不只如此

王建民所屬經紀公司展逸國際前天在社群發文，宣布他將進軍籃球界，而且要參加世壯運籃球賽，但球迷都沒被騙到，王建民今天在新莊...

中職／轉隊首戰很開心 陳子豪：守備緊張畢竟不是我強項

中職味全龍隊新兵陳子豪昨天是轉隊後首戰，他今天表示，昨天因風勢大，在守備時比較緊張，「畢竟不是我的強項。」不過終於等到轉...

中職／蔡其昌說球棒規定和大聯盟相同 魚雷棒通過機會很大

「魚雷球棒」成為大聯盟新球季焦點，洋基隊開季5戰出現19支全壘打，再度刷新史上最佳紀錄，這種造型特殊的球棒，未來可能出現...

中職／鋼龍6局無失分優質先發 龍隊擊敗雄鷹奪本季首勝

中職味全龍隊今天主場開幕戰迎戰台鋼雄鷹，龍隊洋投鋼龍6局無失分優質先發，朱育賢3局下適時安打，送回致勝分，龍隊以1比0奪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。