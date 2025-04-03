中職／陳重羽撞到下巴1局上傷退 獅隊板凳僅剩隱藏捕手

統一獅隊今天為了將胡智爲拉上一軍先發，把捕手柯育民放下二軍，結果第1局就出現狀況，先發捕手陳重羽與三壘手潘傑楷為了接球相撞，由林岱安接替蹲捕，板凳席已無捕手。

獅隊開季取得三連勝，都由洋投先發，今天按照計畫拉上本土投手胡智爲，開賽連續解決陳晨威、林立兩個強棒，而在面對梁家榮時出現傷兵狀況。

梁家榮敲出的三壘界外飛球，陳重羽、潘傑楷都趕過去接，溝通失誤下，陳重羽的下巴狠狠撞上潘傑楷左手肘，而原本陳重羽接到手套中的球也掉了出來，陳重羽經過防護員檢視後決定退場休息，潘傑楷則是治療手肘的流血傷勢後續留。

獅隊開賽前的兩位捕手在1局上就都上了場，林岱安需要蹲完全場，萬一比賽後段真的有需要，外野手朱迦恩高中時期曾是捕手，上次一軍蹲捕是在2020年，只有1次機會。