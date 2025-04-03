快訊

買飲料起口角竟砍人⋯桃園3歲童當街遭刺傷 張善政發聲了

號稱最美觀光列車！鳴日號入庫不慎脫軌險翻車 台鐵調查原因中

川普關稅公式掛羊頭賣狗肉！說好比照他國關稅 結果全看貿易逆差

中職／味全龍第1指名曾聖安生涯初亮相 教練團期望高

中央社／ 台北3日電
味全龍隊新人曾聖安。圖／味全龍隊提供
味全龍隊新人曾聖安。圖／味全龍隊提供

中職味全龍隊去年第1指名曾聖安今天一軍生涯初亮相，龍隊總教練葉君璋對他期望很高，直言僅經驗稍稍欠缺其他方面都很好；曾聖安賽前則直呼很緊張、興奮，但大家都說要平常心。

龍隊去年季中選秀第1輪選進平鎮高中畢業的外野手曾聖安，年僅19歲的他在今年官辦熱身賽表現亮眼，出賽6場、20打數，打擊率達3成。味全龍今天在天母球場與台鋼雄鷹交手的賽事，曾聖安生涯初亮相，先發打第8棒、守右外野。

龍隊總教練葉君璋表示，曾聖安的天份、態度都很好，「他對自己的工作蠻用心的，有些人可能不喜歡重量訓練，但以一個高中剛畢業的選手，他的肌肉還不錯，表示有用心在重量訓練。」葉君璋也提到，曾聖安目前缺的只有經驗，其他能力都具備，包括臂力、守備範圍、跑壘等。

曾聖安則表示，今天賽前集合時才知道自己要先發，「很興奮，今天要上場有點緊張。」曾聖安也提到，一軍初先發比自己預想的快，春訓時的想法只有把每一場比賽打好，沒想說要開季一軍，「大家跟我說平常心，不要想太多，原本有的自然就會展現出來。」

去年進入職棒後，曾聖安指出，自己打擊各方面都有進步，不過他也說：「高中時比較沒有那麼大的壓力，打不好比較不會去在意太多，但進職棒後很多人關注，才會有一種我要更好的感覺，現在比較適應了，熱身賽的時候蠻緊張的。」

曾聖安也提到，自己想要擁有跟學長吉力吉撈．鞏冠一樣的力量，也透露有私底下請教學長，打不好的時候該怎麼調整，還有怎麼規劃訓練計畫。

味全龍 平鎮高中 葉君璋

延伸閱讀

中職／徐若熙已進行實戰投打練習 有望4月中大巨蛋復出登板

中職／鋼龍6局無失分優質先發 龍隊擊敗雄鷹奪本季首勝

中職／「500安俱樂部」打擊率倒數第9 申皓瑋沒拿回紀念球因專注當「滷蛋」

中職／陳志杰從兄弟轉戰龍隊 葉君璋看好能力但要加強控球

相關新聞

中職／韓籍三本柱魅力十足 悍將提前宣布新莊球場第2戰爆滿

富邦悍將隊今天繼續在新莊球場和中信兄弟隊交手，確定出現滿場盛況，悍將下午提前宣布，這場比賽11600張門票已經全部賣完，...

中職／戰斧、冰球到魚雷 曾豪駒談球棒變革：重點要擊到球

「魚雷球棒」在大聯盟引起風潮，這個流行也吹到中華職棒，不少球員、教練討論是否適合採用，樂天桃猿隊首席兼打擊教練曾豪駒評估...

中職／鋼龍6局無失分優質先發 龍隊擊敗雄鷹奪本季首勝

中職味全龍隊今天主場開幕戰迎戰台鋼雄鷹，龍隊洋投鋼龍6局無失分優質先發，朱育賢3局下適時安打，送回致勝分，龍隊以1比0奪...

中職／味全龍第1指名曾聖安生涯初亮相 教練團期望高

中職味全龍隊去年第1指名曾聖安今天一軍生涯初亮相，龍隊總教練葉君璋對他期望很高，直言僅經驗稍稍欠缺其他方面都很好；曾聖安...

中職／外野區改用台北大巨蛋座椅 新莊球場開季人氣史上最高

富邦悍將隊新莊主場開季人氣超旺，今天再戰中信兄弟隊確定爆滿，2連戰一共吸引22419人進場，富邦育樂總經理陳昭如說：「很...

中職／徐若熙已進行實戰投打練習 有望4月中大巨蛋復出登板

中職味全龍隊「龍之子」徐若熙因大腿傷勢趕不上開季，龍隊總教練葉君璋今天表示，徐若熙已經進行實戰投打練習，若調整順利，有望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。