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中職／外野區改用台北大巨蛋座椅 新莊球場開季人氣史上最高

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
Fubon Angels啦啦隊女神李珠珢首次登場應援。記者季相儒／攝影
Fubon Angels啦啦隊女神李珠珢首次登場應援。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊新莊主場開季人氣超旺，今天再戰中信兄弟隊確定爆滿，2連戰一共吸引22419人進場，富邦育樂總經理陳昭如說：「很多球迷都是首次進場，很感動。」

新莊球場原來最大容量是12500人，新球季滿場人數變成11600人，內野8000席包括新的熱區擴大成500席，外野則有3600席；陳昭如表示，外野座位、新熱區全部改用台北大巨蛋座椅，這次主場開幕2連戰的熱度超乎想像，可說是史上最熱。

悍將啦啦隊「韓籍三本柱」南珉貞（右起）、李珠珢、李雅英吸睛，加上天氣不錯、賽前活動精彩，這兩場「金控大戰」進場人數都破萬（昨天10819人），寫下悍將隊史新莊開季最佳票房，讓球團員工都很開心。

Fubon Angels啦啦隊女神李珠珢首次登場應援。記者季相儒／攝影
Fubon Angels啦啦隊女神李珠珢首次登場應援。記者季相儒／攝影

陳昭如表示，很多觀眾首次進場，就是想看Fubon Angels啦啦隊的盛況，除了悍將球迷還有外隊，而且不只兄弟，也包括其他球隊，還有人請半天假從中南部上來觀戰。

昨天新莊主場首戰，陳昭如還看到久違的香港球迷，她說：「這些香港人說一年只來看一場，現場也有南韓球迷。」

中職新球季開打，富邦悍將隊新莊主場湧進大批球迷觀戰。圖／富邦悍將隊提供
中職新球季開打，富邦悍將隊新莊主場湧進大批球迷觀戰。圖／富邦悍將隊提供

啦啦隊 富邦悍將 李雅英

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