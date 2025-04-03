中職／戰斧、冰球到魚雷 曾豪駒談球棒變革：重點要擊到球

「魚雷球棒」在大聯盟引起風潮，這個流行也吹到中華職棒，不少球員、教練討論是否適合採用，樂天桃猿隊首席兼打擊教練曾豪駒評估仍需要長期觀察，「重點還是要擊到球」。

「剛開始大家都覺得有趣。」曾豪駒也有注意到大聯盟的這股風氣，但目前還在初期使用中，而目前資訊看來，這類球棒需要針對每個打者不同特性去做擊球點的設定，「要觀察看看使用者的樣本，才會比較清楚，當然目前看來是好的」。

大聯盟今年球季因洋基隊多人採用加上全壘打滿天飛，讓「魚雷球棒」成為熱門議題，曾豪駒認為，一開始一定是球員揮擊起來感覺舒服，才會更換球棒，「也要看投手會怎麼反制，球員都會有興趣嘗試，但不是每個人都適合」。

在魚雷球棒之前，棒球界近年也有「戰斧」球棒、「冰球」球棒，等特殊造型球棒，但著重在棒尾加工，魚雷棒則是改變棒身的比例，曾豪駒指出，現在魚雷球棒較多討論是在是否有違規，也要看中職能否引進。

過去兩類新型球棒，曾豪駒也有接觸，他指出戰斧球棒主要是減少對鉤狀骨的壓力，冰球球棒則是調整揮棒軌跡，過去也有不少特殊的輔助器材引進，無論球員、教練都要隨時接觸這類新資訊。