圖輯／中職 悍將主場開幕戰擊敗兄弟 戴培峰獲單場MVP
富邦悍將今天在新莊主場迎來本季的主場開幕戰，對戰來訪的中信兄弟，富邦悍將隊派出張奕對上中信兄弟隊的鄭凱文，終場富邦悍將隊以11：5擊敗中信兄弟隊，奪下主場開幕賽的勝利，戴培峰單場3安2打點，其中包含超前比數全壘打獲得單場MVP，另外話題度最高的啦啦隊女神李珠珢，也是首次應援。
富邦悍將隊先發投手張奕主投5.1局失1分奪下勝投，中信兄弟隊先發投手鄭凱文主投完4局失8分吞敗。2局上中信兄弟隊江坤宇擊出1分打點安打；2局下富邦悍將隊戴培峰擊出2分打點全壘打，董子恩擊出1分打點二壘安打，周佳樂擊出1分打點二壘安打，申皓瑋擊出2分打點二壘安打；5局下富邦悍將隊張育成擊出2分打點全壘打；6局上中信兄弟隊詹子賢擊出2分打點安打，高宇杰獲得四壞保送推進有1分打點；6局下富邦悍將隊范國宸擊出1分打點安打，董子恩擊出2分打點安打；7局上中信兄弟隊詹子賢擊出1分打點安打，終場富邦悍將隊以11：5擊敗中信兄弟隊，奪下主場開幕賽的勝利。
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