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中職／胡金龍神代打 獅開季3連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台南報導
統一獅隊胡金龍關鍵代打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊胡金龍關鍵代打。圖／統一獅隊提供

統一獅開季在客場擊敗@@@中信兄弟@@@後，回到台南主場繼續贏下去，昨天靠著胡金龍的關鍵代打以五比三擊敗樂天桃猿隊，開季三連勝在聯盟暫時獨走中。總教練林岳平說：「還不錯，各方面到位，球員都知道作戰模式。」

胡金龍在開幕戰代打敲回三分打點，助獅隊製造六分大局，昨又展現「神之代打」關鍵一擊能力，在八局下三比三平手之際，適時安打敲回二、三壘跑者，兩分打點製造領先。

中職開季最快集滿五分打點也要四打席，是一九九六年的時報鷹廖敏雄，胡金龍只用兩打席就達成，刷新開季最少打席五分打點的紀錄，他表示：「剛好上去得點圈都有人。」

「球高起來就揮擊。」胡金龍表示：「代打說真的有時就是一顆輸贏，放掉可能後面就沒有球可以打。」加上總教練林岳平也都事先溝通好代打時機點，讓他更容易做好準備。

獅隊先發投手蒙德茲控球是個問題，官辦熱身賽九局投出七次四壞、三次觸身球保送，昨晚前五局僅一次四壞保送，然而六局上被敲兩安又兩次四壞保送，留下無人出局滿壘退場，最終單局掉三分都算在他帳上。

蒙德茲表示，這是春訓以來第一次投到第六局，也因此有些調整還不到位，這是未來的課題。林岳平指出，蒙德茲的球路位置、威力都不錯，但還是要注意壞球，就看後續如何給予他協助，讓他在這樣的狀況下能夠繼續投下去。

中信兄弟 兄弟 教練 林岳平 樂天桃猿 溝通 統一獅 胡金龍

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