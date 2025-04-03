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中職／林威助看魚雷棒 「若合格不排斥」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北報導
紐約洋基開季首個系列賽轟出15發全壘打，強大火力也讓「魚雷棒（Torpedo）」，引起大聯盟好奇。圖截自X
紐約洋基開季首個系列賽轟出15發全壘打，強大火力也讓「魚雷棒（Torpedo）」，引起大聯盟好奇。圖截自X

魚雷球棒」成為棒壇開季最熱話題，球迷也關注這股熱潮是否可能燒進中華職棒。富邦悍將隊總教練陳金鋒、副領隊林威助都認為，前提為是否為合格球棒，如果合格，不排斥選手使用，但坦言還需要時間適應。

洋基隊開季四戰敲出十八轟，破了美國職棒大聯盟紀錄，先發打線五人拿魚雷棒，讓各界都好奇這支球棒是否真有那麼神，中職選手也開始關注下訂管道。

陳金鋒、林威助都未實際看過魚雷棒。陳金鋒表示，目前還不太清楚原理，各隊應該態度都是一樣，可能還需要一段時間觀望，「如果沒有違反規則，應該可被准許。」

林威助分析魚雷棒的原理，認為重心較靠近身體，揮擊起來應該比較輕，加上不怕折到，擊球點可以拿到比較靠近身體，判斷球種會比較好，但他強調「理論上是這樣，沒試過都不知道。」

林威助表示，每個選手的球棒有適合自己的型，重點是有沒有辦法適應，球棒的型很多，要找到適合自己的揮擊平衡，球賽已經開季，調整會比較困難，「不可能今天拿來就突然就適應，可能要有一、兩次打得不錯，但平均起來應該還是不習慣。」

至於林威助對選手使用魚雷棒的態度，他說：「如果合格OK啊！選手練習覺得適合自己，當然沒問題。」

富邦悍將 教練 林威助 陳金鋒 魚雷球棒

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