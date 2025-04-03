中職／打線相挺 張奕奪中職先發首勝

富邦悍將隊本季在新莊棒球場的開幕戰，打出如同年度口號「我要全部」的氣勢，昨天以十一比五大勝中信兄弟隊，加上票房吸引一○八一九人進場，面子、裡子雙贏。

悍將推出「十二強之神」張奕把關主場首戰，先發五點一局被敲六安打、失三分（責失兩分），前五局僅失一分，第六局因外野手默契出錯釀成上壘，一出局後再被曾頌恩敲出安打，賴智垣接手未能拆彈，留在壘包上的跑者都兌現成為分數。

悍將打線全力相挺，給予張奕優渥的領先優勢，包括張育成、戴培峰都以兩分砲開張本季首轟，打完六局得分已經達到雙位數，全場狂掃十六支安打。

張奕初先發就拿下勝投，他在去年季賽拿下兩場中繼勝，世界十二強棒球賽也從牛棚出發帶走三勝，贏得「勝投怪盜」封號，這次以先發投手之姿奪勝。

為了助陣新莊本季首戰，廿三位ＦＵＢＯＮ ＡＮＧＥＬＳ全員到齊，「韓籍三本柱」因李珠銀的加入吸睛度更高，吸引許多球迷排隊搶購女孩全新商品。「ＡＩ女神」李珠珢首度站上新莊棒球場環形舞台，「初登板」坦言緊張，，賽前先甜喊：「如果有跳錯的地方，希望大家多多包涵。」也對粉絲排隊搶購自己的商品表達感謝，「很害羞，也很困惑怎麼會有人來買我的周邊。」聽聞有粉絲前一晚就來，她說：「不知道會到這種程度，真的很感動。」

球迷對於此戰的關注度從票房就看得出來，平日比賽吸引破萬人進場，從富邦集團二○一七年接手球隊以來，賽季主場首戰全數都在新莊，昨天是第三度票房破萬，而三次對手都是兄弟。