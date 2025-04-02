中職／戴培峰開季7割男 鋒總看最大改變是自信

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
戴培峰獲選單場MVP。記者季相儒／攝影
戴培峰獲選單場MVP。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今天以11：5打爆中信兄弟隊，主戰捕手戴培峰成為開季最火燙的男人，連兩場都是猛打賞，打擊率高達7成5，總教練陳金鋒認為關鍵在於自信，看到他的揮棒更篤定，「相信自己有那個能力，大膽去做。」

戴培峰賽季首戰在台北大巨蛋就敲出3安打，今天回到主場出賽，面對鄭凱文又有火燙表現，前3打席分別出現全壘打、一壘打、二壘打，早早聽牌完全打擊，但最後兩打席分別是保送、飛球出局。

陳金鋒指出，戴培峰最大的改變是自信，選手有時技術、心理會是兩回事，比賽穩定度比較沒那麼好，但現在的戴培峰揮棒更有自信，「不會怕兩好球、不會怕三振，知道自己該做什麼。」他也提到，戴培峰在春訓時有加強一些東西，加上12強國手資歷，面對張力大的比賽，也可能幫助他的心理上更成熟，這趟12強之旅對他有很大的幫助。

悍將打線此役狂敲16支安打，投手雖有危機，但也不少關鍵好投，像是李吳永勤在6局滿壘時登板連飆2K。

陳金鋒表示，「今天有一些危機，靠大家互相幫忙，每個人上了場就盡量把危機守下來。」他也謝謝今天大批主場觀眾進場為悍將加油，「選手也都很有鬥志，去拿下這場比賽。」

戴培峰獲選單場MVP。記者季相儒／攝影
戴培峰獲選單場MVP。記者季相儒／攝影

戴培峰 陳金鋒

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