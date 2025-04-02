中職／反省搞錯中場休息時長 張奕這次不偷勝投：自己把勝利拿下

張奕去年以中繼之姿在中職戰場拿下2勝，世界棒球12強賽也很有勝投緣，單屆進帳3場中繼勝，因此有了「勝投怪盜」封號；初先發不用再盗走勝投，扎扎實實贏下屬於自己的勝投，回顧今天一戰的表現，烏龍出現在搞錯5局後的休息時間。

悍將由張奕扛起主場開幕戰，這也是他在中職生涯的初先發，以86球先發5.1局，被敲6安打、失3分，有7次三振、2次四死球保送。

張奕失分首先出現在第2局，面對曾頌恩、江坤宇都是在2好0壞的球數優勢下被敲安打，丟掉1分；進入第6局後，許基宏打向中外野方向，中外野手申皓瑋、右外野手周佳樂的守備默契配合出現瑕疵，因失誤釀成上壘者，悍將在一出局後喊停，張奕續留場上被曾頌恩敲出安打，才換上賴智垣接手，先保送江坤宇，再被詹子賢敲出安打，將張奕留在壘包上的跑者全都兌現成分數。

談到首局的3連K，張奕解釋其實有原因，「第一局正常來講會遇到一些亂流，但我不想要有那種太輕浮的感覺，想要一顆一顆謹慎去丟，所以我是當中繼去丟，結果3K，對我來說是很好的出發。」

評價今天整體表現，張奕認為大致都有在軌道上，比較遺憾的是，「想說要丟完六局，可惜身體不讓我繼續丟，中途稍微有點小抽筋。」他搞錯中職賽事獨有在5局後的休息時間有多長，導致第6局在還沒熱的狀況下登板，一用力就抽筋，投手教練郭勇志上丘關切，他表達「讓我丟幾顆」，後面雖續投，還是未能撐滿6局，張奕也說搞出這個烏龍，自己需要反省。

總教練陳金鋒指出，若無外野守備配合默契出現瑕疵，張奕應該是可以完成6局投球，肯定他今天的表現非常好，也在設定球數內完成任務。