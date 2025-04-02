中職／鋼龍6局無失分優質先發 龍隊擊敗雄鷹奪本季首勝

中央社／ 台北2日電
味全龍投手鋼龍。味全龍提供
味全龍投手鋼龍。味全龍提供

中職味全龍隊今天主場開幕戰迎戰台鋼雄鷹，龍隊洋投鋼龍6局無失分優質先發，朱育賢3局下適時安打，送回致勝分，龍隊以1比0奪下本季首勝，鋼龍獲選單場MVP。

龍隊表定本季首戰3月30日客隊與樂天桃猿比賽因雨延賽，今天回到天母棒球場主場開幕戰與雄鷹隊交手，派出洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發，鋼龍首局就被首名打者王博玄敲出二壘打站上得點圈，但沒讓雄鷹隊延續攻勢。

鋼龍2局讓雄鷹隊3上3下，3局上雖也有被敲出安打、但沒有失分，4局上再被王博玄敲出安打，1人出局後投出四壞保送，但接著連抓2個出局數穩守，5、6局僅再被敲出1支安打，沒讓雄鷹隊有太多攻勢。

鋼龍今天用93球投6局，被敲出4支安打，投出6次三振、1次四壞保送，無失分，奪下個人本季首勝、獲選單場MVP。

龍隊3局下1人出局後李凱威選到四壞保送、盜上二壘，2人出局後朱育賢適時安打送回球隊第1分，也是兩隊全場唯一的1分，朱育賢單場4打數敲出1支安打、1分打點是勝利打點。

朱育賢 鋼龍

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