中職／我要全部！悍將面子裡子雙贏 打爆兄弟「新莊城堡」開門紅

「新莊城堡」本季首戰，富邦悍將隊不僅票房豐收，場上戰果也超豐碩，以11：5擊敗中信兄弟隊，張奕先發5.1局失3分（責失2分）奪勝，張育成、戴培峰雙雙以兩分砲開張本季首轟，加上兄弟棄將李吳永勤第6局滿壘登板連飆2K，聯手守護主場勝利。

悍將由張奕扛起主場開幕戰，這也是他在中職的初先發，以86球先發5.1局，被敲6安打、失3分，有7次三振、2次四死球保送，失分首先出現在第2局，面對曾頌恩、江坤宇都是在2好0壞優勢下被敲安打，丟掉1分。

短暫的0：1落後，悍將打線在2局下就做出回應，張育成安打開路，戴培峰先敲兩分砲，范國宸安打延續攻勢，董子恩、周佳樂都以二壘打貢獻1分打點，申皓瑋的兩分打點二壘打再補刀，單局爆打10人次、敲出7安打，灌進6分大局。

隊友給予火力支援，張奕後續的投球局局都面對上壘者，第5局首位打者宋晟睿敲二壘打，下一棒高宇杰打向三壘方向的軟弱滾地球，三壘手董子恩快速趨前仍不及抓到打者，被跑出一支內野安打，但二壘上的宋晟睿跑壘犯蠢把自己變出局，也讓張奕危機化解大半。

悍將打線在5局下火力再開，申皓瑋先敲二壘打，張育成補上兩分砲，戴培峰再敲二壘打，面對鄭凱文3打席都敲安打，也一棒將鄭凱文打退場，讓他此役留下4局被敲12安打、失8分的慘烈成績單。

張奕投進第6局，許基宏打向中外野方向，中外野手申皓瑋、右外野手周佳樂的守備默契配合出現瑕疵，因失誤釀成上壘者，悍將在一出局後喊停，張奕續留場上被曾頌恩敲出安打，才換上賴智垣接手，先保送江坤宇，再被詹子賢敲出安打，將張奕留在壘包上的跑者全都兌現成分數。

悍將打線持續進補，6局下再灌3分，將領先優勢擴大到7分，最終全場狂掃16支安打、灌進11分。