快訊

富比世2025億萬富豪「台灣54人進榜」 張國煒等6人首入列

Switch 2來了大升級！4K畫質、新增語音聊天室、Joy-Con 2還能當滑鼠

綠色恐怖？少將在組群背誦空官訓詞遭綠營「炎上」 軍中不平

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／蒙德茲初登板壞球仍偏多 餅總看重位置、球威

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅隊先發投手蒙德茲初登板。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手蒙德茲初登板。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今晚以5：3擊敗樂天桃猿隊，新洋投蒙德茲初登板先發5局掉3分，被敲7支安打另有3次四壞保送，控球問題仍在尾段浮現，總教練林岳平指出，要如何讓他穩定下來會是未來方向。

獅隊開幕戰作客大巨蛋擊敗中信兄弟隊後，回到台南球場的兩場都贏球，新球季三連勝開局，林岳平表示：「還不錯，各方面到位，球員知道作戰模式。」

蒙德茲今天前5局僅1次四壞保送，但另外2次集中在6局上，該局也被敲2支安打，在丟掉1分後留下無人出局、滿壘退場，最終又掉2分也記在他的帳上，也讓獅隊從3：0領先變成平手，8局下胡金龍的代打2分安打才贏下比賽。

林岳平指出，蒙德茲今天表現還不錯，但要注意的地方還是壞球，「球路的位置、威力是有，但看我們如何給他協助，讓他能夠投下去。」蒙德茲今天投了82球，51顆好球。

蒙德茲表示，春訓到現在有越投越順，要歸功於教練團的協助調整，但今天第一次投到6局的關係，有些還沒調整到位，「這也是我的課題，要如何投到6局之後。」

林岳平 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／林詔恩5連戰壓軸登場 高塩將樹是「去年郭俊麟」

中職／盼外界收起負評 林岳平對林佳緯有期待

參院馬拉松演講／布克破了1957年塞蒙德24小時18分鐘紀錄

中職／要讓林佳緯從最底層學習 林岳平談升一軍評估關鍵

相關新聞

中職／我要全部！悍將面子裡子雙贏 打爆兄弟「新莊城堡」開門紅

「新莊城堡」本季首戰，富邦悍將隊不僅票房豐收，場上戰果也超豐碩，以11：5擊敗中信兄弟隊，張奕先發5.1局失3分（責失2...

中職／謝謝珠珢和兄弟 新莊開幕戰狂吸10819人進場

新莊棒球場本季首戰今天登場，富邦悍將隊主場迎戰中信兄弟隊，吸引1萬819人進場，新球季第一場比賽票房開出紅盤。

中職／張育成本季首轟出爐 兩分砲棒打鄭凱文

富邦悍將隊用火力守護「新莊城堡」本季首戰，今天面對中信兄弟隊先發投手鄭凱文，兩位狀元張育成、戴培峰扛起四、五棒，相繼炸裂...

中職／李珠珢初應援夢到跳錯 南珉貞疼惜喊：你是真的寶寶！

新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者...

中職／胡金龍關鍵代打獅隊3連勝！開季2打席5打點寫神紀錄

統一獅隊胡金龍詮釋「神之代打」，今天代打敲出關鍵一擊、超前2分打點，幫助獅隊以Ｘ：Ｘ擊敗樂天桃猿隊，拿下開季3連勝，2場...

中職／盼外界收起負評 林岳平對林佳緯有期待

開季2連勝的統一獅隊今天在台南主場迎戰樂天桃猿隊，二軍的獅隊目前也是2連勝，林佳緯兩場都打滿、敲出3支安打狀況不錯，縱使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。