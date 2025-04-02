中職／蒙德茲初登板壞球仍偏多 餅總看重位置、球威

統一獅隊今晚以5：3擊敗樂天桃猿隊，新洋投蒙德茲初登板先發5局掉3分，被敲7支安打另有3次四壞保送，控球問題仍在尾段浮現，總教練林岳平指出，要如何讓他穩定下來會是未來方向。

獅隊開幕戰作客大巨蛋擊敗中信兄弟隊後，回到台南球場的兩場都贏球，新球季三連勝開局，林岳平表示：「還不錯，各方面到位，球員知道作戰模式。」

蒙德茲今天前5局僅1次四壞保送，但另外2次集中在6局上，該局也被敲2支安打，在丟掉1分後留下無人出局、滿壘退場，最終又掉2分也記在他的帳上，也讓獅隊從3：0領先變成平手，8局下胡金龍的代打2分安打才贏下比賽。

林岳平指出，蒙德茲今天表現還不錯，但要注意的地方還是壞球，「球路的位置、威力是有，但看我們如何給他協助，讓他能夠投下去。」蒙德茲今天投了82球，51顆好球。

蒙德茲表示，春訓到現在有越投越順，要歸功於教練團的協助調整，但今天第一次投到6局的關係，有些還沒調整到位，「這也是我的課題，要如何投到6局之後。」