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中職／胡金龍2次神代打有餅總指示 拉林泓弦跳舞有深意

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅隊胡金龍代打敲出超前安。圖／統一獅隊提供
統一獅隊胡金龍代打敲出超前安。圖／統一獅隊提供

統一獅隊胡金龍今晚的關鍵代打，一支超前2分打點安打幫助獅隊以5：3擊敗樂天桃猿隊，取得開季3連勝，獲選單場MVP的他刻意拉新秀林泓弦作伙跳舞有深意，「給他一個目標」。

獅隊今天與猿隊在8局下戰成3：3平手時，胡金龍面對1出局、二三壘有人局面上場代打，一棒敲出滾地安打，送回2分打點超前比數，隨後被代跑換下，成為贏球功臣的他賽後拿著簽名球滿場跑拋給球迷，受訪時笑說：「跑得比比賽還多。」

開季至今3場比賽，胡金龍2場出賽都是代打，但2打席敲回5分打點，效率很高，總教練林岳平透露：「我走過去他就知道要做什麼了。」胡金龍則說：「餅哥都有先講，什麼狀況要做好準備，自己都有心理建設，上去就把自己該做的做好。」

當時一壘有人，胡金龍也知道好球的機會可能不多，「球高起來就揮擊，代打說真的有時就是一顆輸贏，放掉可能後面就沒有球可以打。」

賽後站上MVP舞台的傳統是要跳舞，胡金龍特別拉著19歲的林泓弦一起，胡金龍說：「讓他體驗一下得MVP的感覺，給他一個目標，他也是球隊很重要培養的新秀，很好的選手，看好他的未來。」

開季2打席就5分打點是中職史上首見，過去最快是開季4打席5分打點，胡金龍表示：「剛好上去都是得點圈有人。」但也強調現在才剛開季，球季仍然很漫長。

樂天桃猿 胡金龍

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