中職／胡金龍關鍵代打獅隊3連勝！開季2打席5打點寫神紀錄

統一獅隊胡金龍詮釋「神之代打」，今天代打敲出關鍵一擊、超前2分打點，幫助獅隊以5：3擊敗樂天桃猿隊，拿下開季3連勝，2場代打、2打席敲回5分打點，寫下史上首見紀錄。

8局下面對兩隊3：3平手，獅隊先是林安可靠失誤上壘、潘傑楷敲出二壘長打，胡金龍此時代打林子豪，敲出的內野高彈跳滾地球讓猿隊難以守備，幫獅隊打回2分超前。

中職開最快集滿5分打點也要4打席，那是1996年廖敏雄在單場達成，而胡金龍在開幕戰代打敲回3分打點，幫助獅隊製造6分大局，今天又展現關鍵一擊能力，開季2打席就敲回5分打點，是史上開季最少打席就累積5分打點的球員。

獅隊打線今天在3局下串連，陳重廷、邱智呈連續敲安，1出局後陳傑憲打到右外野的三壘安打敲回2分，林安可再補上二壘打，單局攻進3分。

獅隊先發投手蒙德茲控球是個問題，官辦熱身賽9局投出7次四壞、3次觸身球保送，過去在日職時期2年投91.1局則是40顆四壞、5次觸身保送，今天也是控球問題丟掉領先。

今天前5局蒙德茲僅投出1次四壞保送，也成功抑制猿隊攻勢，然而6局上被敲2支安打外又投出2次四壞保送，直接奉送猿隊1分，留下無人出局、滿壘退場。

王鏡銘接手後，雖然抓到3個出局數，但猿隊也靠著張閔勛高飛犧牲打、成晉犧牲觸擊，打回2分，兩隊回到3：3平手。

猿隊先發投手威能帝度過單局失3分亂流後，越投越穩，最終投完7局退場，就只失3分，而接手的陳冠宇則投1局掉2分（1分責失）吞敗。