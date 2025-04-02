影／富邦悍將首戰 李珠珢談Fubon Angels生涯初應援

富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者，李珠珢去年成為話題度最高的啦啦隊女神，今年加入Fubon Angels備受矚目，今天將迎接初應援，賽前先與南珉貞、李雅英一起接受聯訪。

李珠珢談Fubon Angels生涯初應援，透露昨天緊張到夢到自己跳錯，李雅英則喊話，希望今年可以跳到更多賽後MVP舞蹈。 富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者，李珠珢（中）去年成為話題度最高的啦啦隊女神，今年加入Fubon Angels備受矚目，今天將迎接初應援，賽前先與南珉貞（右）、李雅英（左）一起接受聯訪。記者季相儒／攝影 富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者，李珠珢（中）去年成為話題度最高的啦啦隊女神，今年加入Fubon Angels備受矚目，今天將迎接初應援，賽前先與南珉貞（右）、李雅英（左）一起接受聯訪。記者季相儒／攝影 富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者，李珠珢（中圖）去年成為話題度最高的啦啦隊女神，今年加入Fubon Angels備受矚目，今天將迎接初應援，賽前先與南珉貞、李雅英一起接受聯訪。記者季相儒／攝影