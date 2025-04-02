中職／謝謝珠珢和兄弟 新莊開幕戰狂吸10819人進場

新莊棒球場本季首戰今天登場，富邦悍將隊主場迎戰中信兄弟隊，吸引1萬819人進場，新球季第一場比賽票房開出紅盤。

新莊棒球場季外經過翻修，以更高規格款待「邦迷」，加上Fubon Angels季外補強有成，延攬「AI女神」李珠珢加入，今天首度站上環形舞台應援，備受球迷期待。

悍將今明兩天的比賽舉辦開幕主題日活動，門票一開賣即熱銷，內野早早宣布完售，最終票房無意外破萬，今天共10819人進場。

富邦2017年接手球隊以來，主場首戰全數都在新莊棒球場，加上今天的比賽在內，共計3次主場開幕戰票房破萬，而這3次對手都是兄弟。

富邦悍將隊球團史賽季首戰 年份 對手 票房 2017 中信兄弟 12500 2018 Lamigo桃猿 9418 2019 統一獅 8036 2020 統一獅 閉門比賽 2021 樂天桃猿 7028 2022 中信兄弟 12100 2023 味全龍 8269 2024 統一獅 9076 2025 中信兄弟 10819 註：地點皆是新莊棒球場

新莊棒球場本季首戰在今天登場。記者季相儒／攝影

新莊棒球場本季首戰在今天登場。記者季相儒／攝影

李珠珢以Fubon Angels身分初應援。記者季相儒／攝影