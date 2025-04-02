快訊

連假前夕國1出事了！火燒車回堵3公里 女駕駛命大逃出車外

謝宜容涉貪遭新北檢起訴！勞動部職場霸凌過失致死不起訴 原因曝光

綠委助理涉賣機密給對岸 彰化黨部「開除黨籍」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／張育成本季首轟出爐 兩分砲棒打鄭凱文

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
張育成。記者季相儒／攝影
張育成。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊用火力守護「新莊城堡」本季首戰，今天面對中信兄弟隊先發投手鄭凱文，兩位狀元張育成戴培峰扛起四、五棒，相繼炸裂兩分砲領銜，本季首轟同場出爐。

兩軍剛在上周日在台北大巨蛋過招，由兄弟以8：3帶走勝利，今天戰場轉移至新莊，雙方先發投手推出張奕、鄭凱文。

張奕2局上先掉分，悍將短暫的0：1落後，打線在2局下就做出回應，張育成安打開路，戴培峰先敲兩分砲，范國宸的安打延續攻勢，董子恩、周佳樂都以二壘打貢獻1分打點，申皓瑋的兩分打點二壘打再補刀，單局爆打10人次、敲出7安打，灌進6分大局。

悍將第5局火力再開，申皓瑋敲二壘打，張育成補上兩分砲，擴大為8：1領先；戴培峰、張育成同場敲出本季首轟，展現「我要全部」的氣勢。

戴培峰面對鄭凱文3打席分別敲出全壘打、一壘打、二壘打，只差三壘打就是完全打擊。

張育成。記者季相儒／攝影
張育成。記者季相儒／攝影

張育成。記者季相儒／攝影
張育成。記者季相儒／攝影

張育成 戴培峰 鄭凱文

延伸閱讀

中職／被「恐左」的黃博多封鎖 凸顯悍將打線過度右傾問題

中職／悍將春去冬來3:8不敵兄弟 連4年開季首戰沒贏過

中職／12強之神扛新莊開幕戰 張奕：準備好迎戰兄弟！

中職／悍將6：0打趴兄弟 下次再過招就是球季首戰

相關新聞

中職／張育成本季首轟出爐 兩分砲棒打鄭凱文

富邦悍將隊用火力守護「新莊城堡」本季首戰，今天面對中信兄弟隊先發投手鄭凱文，兩位狀元張育成、戴培峰扛起四、五棒，相繼炸裂...

中職／李珠珢初應援夢到跳錯 南珉貞疼惜喊：你是真的寶寶！

新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者...

中職／盼外界收起負評 林岳平對林佳緯有期待

開季2連勝的統一獅隊今天在台南主場迎戰樂天桃猿隊，二軍的獅隊目前也是2連勝，林佳緯兩場都打滿、敲出3支安打狀況不錯，縱使...

中職／林威助分析魚雷棒原理 已開季要上手有難度

「魚雷球棒」成為大聯盟開季最熱話題，球迷也關注熱潮是否可能燒進中職，富邦悍將隊副領隊、農場總監林威助也有看到新聞，現場分...

中職／張奕初先發喊話100球 鋒總回85球：不要太急啦！

張奕的中職生涯初先發，就在今天扛起新莊棒球場開幕戰，對上中信兄弟隊，總教練陳金鋒透露預計球數為85球左右，雖然張奕日前表...

中職／林詔恩5連戰壓軸登場 高塩將樹是「去年郭俊麟」

中信兄弟隊今天將洋將數量下修至4人，統一獅隊則持續以5洋投備戰新球季，今天推出蒙德茲先發，而另一位不佔洋將名額的高塩將樹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。