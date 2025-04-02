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中職／張育成本季首轟出爐 兩分砲棒打鄭凱文
富邦悍將隊用火力守護「新莊城堡」本季首戰，今天面對中信兄弟隊先發投手鄭凱文，兩位狀元張育成、戴培峰扛起四、五棒，相繼炸裂兩分砲領銜，本季首轟同場出爐。
兩軍剛在上周日在台北大巨蛋過招，由兄弟以8：3帶走勝利，今天戰場轉移至新莊，雙方先發投手推出張奕、鄭凱文。
張奕2局上先掉分，悍將短暫的0：1落後，打線在2局下就做出回應，張育成安打開路，戴培峰先敲兩分砲，范國宸的安打延續攻勢，董子恩、周佳樂都以二壘打貢獻1分打點，申皓瑋的兩分打點二壘打再補刀，單局爆打10人次、敲出7安打，灌進6分大局。
悍將第5局火力再開，申皓瑋敲二壘打，張育成補上兩分砲，擴大為8：1領先；戴培峰、張育成同場敲出本季首轟，展現「我要全部」的氣勢。
戴培峰面對鄭凱文3打席分別敲出全壘打、一壘打、二壘打，只差三壘打就是完全打擊。
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