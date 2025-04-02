中職／史上最高開球！統一獅與FOCASA馬戲團合作

今日台南棒球場特別熱鬧，統一獅與FOCASA福爾摩沙馬戲團合作，演出史上最高的開球戲碼，6位團員站立疊羅漢，由最上面的團員從三個成人男性高度的位置，將球投到開球捕手林培緯手套中，炒熱現場氣氛。

迎接兒童清明連假的前一天賽事，獅隊結合FOCASA福爾摩沙馬戲團，把充滿奇幻、特別的馬戲團表演搬進台南棒球場，FOCASA福爾摩沙馬戲團特別準備長達五分鐘的馬戲團演出，每一個看似驚險的表演也引起現場球迷掌聲不斷。

為了帶給棒球迷不一樣的馬戲團表演饗宴，FOCASA福爾摩沙馬戲團也與萊恩進行聯合演出開球，FOCASA福爾摩沙馬戲團採疊羅漢方式組成中職史上最高開球表演，萊恩也特別展現大風車地板動作，讓馬戲團表演人員大讚「太厲害了」。

除了賽前精彩表演外，FOCASA福爾摩沙馬戲團也參與局間表演活動，分別在一、三、四、六局來到看台舞台區和球迷一起玩耍，讓現場許多大小朋友玩得不亦樂乎。

統一獅總經理蘇泰安表示：「非常開心有機會能夠與FOCASA福爾摩沙馬戲團合作，他們專業演出表演真的讓每一個球迷感到十分驚喜，也讓台南棒球場特別熱鬧，尤其是每次看台現身表演都引起球迷歡呼和掌聲，大家休假有空也可以到水交社文化園區觀賞FOCASA福爾摩沙馬戲團專業演出。」

FOCASA福爾摩沙馬戲團成立於2011 年，團員來自各種不同的表演領域，包括特技、雜耍、街舞、當代舞蹈、武術、戲劇等，為國內唯一擁有超過 20 位正職團員的當代馬戲團隊。