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中職／猿隊開季首戰就對2連勝猛獅 古久保：他們狀況最好
桃園主場開幕戰被雨打亂延賽，樂天桃猿隊的本季首戰變成在台南球場展開，今天作客對上開季2連勝的統一獅隊，總教練古久保健二直言：「他們是狀況最好的球隊。」
猿隊原本3月30日要在自家對上味全龍隊開啟賽季，也安排好魔神樂先發，但因下雨延賽，今天來到台南展開新賽季，換推出威能帝先發。
本周更要面對5連戰賽程，古久保健二聽到被雨打亂的先發輪值說：「確實是比較困難的地方，但目前沒有大變動，投手教練都有確實去思考，就交給他了。」
由於延賽關係，今天才開始新賽季，還是在去年4勝7敗的台南球場起步，古久保健二認為那已經是過去的事情，球季今天開始「很期待選手們的發揮」，他也期待看見目前主力以外的年輕選手跳出來，但目前還沒有感受到，現在在一軍名單的人都已經做好調整。
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