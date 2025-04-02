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中職／平野惠一為女性發聲 盼台南棒球場休息室增女廁

中央社／ 新北2日電
中信兄弟教頭平野惠一盼台南棒球場休息室增女廁，圖為台南球場。統一獅隊提供(資料照)
中信兄弟教頭平野惠一盼台南棒球場休息室增女廁，圖為台南球場。統一獅隊提供(資料照)

中職富邦悍將今天在新莊棒球場進行主場開幕戰、與中信兄弟交手，兄弟總教練平野惠一直言，很開心新莊球場變漂亮，也提到盼台南棒球場的休息室能增設女性廁所，提供更好環境。

富邦悍將在去年季後進行主場新莊棒球場的整修工程，包括外野觀眾座椅更換、界外區換成人工草皮、燈柱換為LED燈等。兄弟今天首次以客隊身分到整修後的新莊球場，兄弟總教練平野惠一表示，「當然球場變漂亮會覺得很開心，重新整理外野座位也是為了球迷，讓球迷看球更開心就是好事。」

平野惠一也提到球場廁所的重要性，他指出，未來兄弟主場洲際棒球場的廁所也會慢慢改善，並提到希望台南棒球場可以有更多乾淨的廁所，「因為台南球場比較小一點，而且球員休息室沒有女生廁所。」平野惠一指出，由於兄弟有女性教練莎菈（SarahEdwards），比賽期間比較不方便。

平野惠一強調，「希望有更多、更好的環境可以提供給女性，以前日本的球場也是這樣，廁所比較髒，但慢慢順應時代重整，也希望未來棒球場能吸引更多女性、小孩進場。」

此外，兄弟球團今天宣布洋投克迪（KirkMcCarty）因個人因素與生涯規劃離隊，談到洋投戰力，平野惠一表示，「基本上不太擔心，我都是有多少戰力就用多少戰力去打比賽，戰力一切都是交給球團，去年拿冠軍克迪也是貢獻很多，對他充滿感謝。」

富邦悍將 平野惠一 棒球

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