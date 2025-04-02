快訊

怕成鍾文智第二？張綱維戴電子監控「屢次違規」 高院拘提裁定羈押

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

201名警官調動！台中市警局迎今年最大幅度人事調整 名單曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林詔恩5連戰壓軸登場 高塩將樹是「去年郭俊麟」

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
林詔恩。統一獅隊提供
林詔恩。統一獅隊提供

中信兄弟隊今天將洋將數量下修至4人，統一獅隊則持續以5洋投備戰新球季，今天推出蒙德茲先發，而另一位不佔洋將名額的高塩將樹定位猶如「去年的郭俊麟」。

獅隊開季前兩戰由布雷克、梅賽斯領銜先發，今天第三戰交給蒙德茲，開季前三號洋投的選擇原因，總教練林岳平指出，布雷克是熟悉的投手、梅賽斯則是有期待的投手，而目前二軍的飛力獅投球數還沒拉高，因此第三號交給蒙德茲。

至於有著大聯盟、日職豐富資歷的衛蘭德，林岳平表示，希望衛蘭德能夠做好準備，上來一軍就是能夠穩定在先發輪值。

明天獅隊將交給本土投手，由胡智爲迎來本季初登板，5連戰的最後一場則將交給林詔恩，雖然林詔恩昨天才在二軍登板，先發4局被敲2安無失分，林岳平表示，因為投球數僅45球，休4天上場應該不成問題。

獅隊還有一名隱藏洋投，高塩將樹去年因符合中職特殊規則，透過選秀加盟獅隊不佔洋將名額，前一戰對台鋼雄鷹隊中繼2局沒被敲安打、無失分拿下勝投，今年規劃也可能擔任先發。

林岳平表示，去年選進高塩將樹就有預想，今年會遇到潘威倫退休、古林睿煬旅外的狀況，「他長中繼的能力不錯，需要的時候也可以在一個周期去擔任先發，像是去年的郭俊麟。」

高塩將樹去年較少投跨局數，今年卻表現不錯，林岳平表示：「對他來說今年才是第一個完整球季，不能用去年觀點來看，去年才半年也沒有參加春訓，今年球隊對他的規劃比較清晰。」

林岳平 郭俊麟

延伸閱讀

中職／盼外界收起負評 林岳平對林佳緯有期待

參院馬拉松演講／布克破了1957年塞蒙德24小時18分鐘紀錄

中職／要讓林佳緯從最底層學習 林岳平談升一軍評估關鍵

中職／林益全仍有一軍出賽機會但很少 餅總：這已經不是議題

相關新聞

中職／李珠珢初應援夢到跳錯 南珉貞疼惜喊：你是真的寶寶！

新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者...

中職／盼外界收起負評 林岳平對林佳緯有期待

開季2連勝的統一獅隊今天在台南主場迎戰樂天桃猿隊，二軍的獅隊目前也是2連勝，林佳緯兩場都打滿、敲出3支安打狀況不錯，縱使...

中職／林威助分析魚雷棒原理 已開季要上手有難度

「魚雷球棒」成為大聯盟開季最熱話題，球迷也關注熱潮是否可能燒進中職，富邦悍將隊副領隊、農場總監林威助也有看到新聞，現場分...

中職／張奕初先發喊話100球 鋒總回85球：不要太急啦！

張奕的中職生涯初先發，就在今天扛起新莊棒球場開幕戰，對上中信兄弟隊，總教練陳金鋒透露預計球數為85球左右，雖然張奕日前表...

中職／林詔恩5連戰壓軸登場 高塩將樹是「去年郭俊麟」

中信兄弟隊今天將洋將數量下修至4人，統一獅隊則持續以5洋投備戰新球季，今天推出蒙德茲先發，而另一位不佔洋將名額的高塩將樹...

中職／「500安俱樂部」打擊率倒數第9 申皓瑋沒拿回紀念球因專注當「滷蛋」

富邦悍將隊申皓瑋2016年以義大犀牛隊第一指名跨進職棒，直到2025年第一場比賽，達陣生涯500安里程碑，但500安紀念...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。