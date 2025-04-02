中職／林詔恩5連戰壓軸登場 高塩將樹是「去年郭俊麟」

中信兄弟隊今天將洋將數量下修至4人，統一獅隊則持續以5洋投備戰新球季，今天推出蒙德茲先發，而另一位不佔洋將名額的高塩將樹定位猶如「去年的郭俊麟」。

獅隊開季前兩戰由布雷克、梅賽斯領銜先發，今天第三戰交給蒙德茲，開季前三號洋投的選擇原因，總教練林岳平指出，布雷克是熟悉的投手、梅賽斯則是有期待的投手，而目前二軍的飛力獅投球數還沒拉高，因此第三號交給蒙德茲。

至於有著大聯盟、日職豐富資歷的衛蘭德，林岳平表示，希望衛蘭德能夠做好準備，上來一軍就是能夠穩定在先發輪值。

明天獅隊將交給本土投手，由胡智爲迎來本季初登板，5連戰的最後一場則將交給林詔恩，雖然林詔恩昨天才在二軍登板，先發4局被敲2安無失分，林岳平表示，因為投球數僅45球，休4天上場應該不成問題。

獅隊還有一名隱藏洋投，高塩將樹去年因符合中職特殊規則，透過選秀加盟獅隊不佔洋將名額，前一戰對台鋼雄鷹隊中繼2局沒被敲安打、無失分拿下勝投，今年規劃也可能擔任先發。

林岳平表示，去年選進高塩將樹就有預想，今年會遇到潘威倫退休、古林睿煬旅外的狀況，「他長中繼的能力不錯，需要的時候也可以在一個周期去擔任先發，像是去年的郭俊麟。」

高塩將樹去年較少投跨局數，今年卻表現不錯，林岳平表示：「對他來說今年才是第一個完整球季，不能用去年觀點來看，去年才半年也沒有參加春訓，今年球隊對他的規劃比較清晰。」