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中職／「500安俱樂部」打擊率倒數第9 申皓瑋沒拿回紀念球因專注當「滷蛋」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
申皓瑋3月30日一戰面對中信兄弟隊上演精彩美技，也在9局上敲出生涯第500支安打。圖／富邦悍將隊提供
申皓瑋3月30日一戰面對中信兄弟隊上演精彩美技，也在9局上敲出生涯第500支安打。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊申皓瑋2016年以義大犀牛隊第一指名跨進職棒，直到2025年第一場比賽，達陣生涯500安里程碑，但500安紀念球卻沒有留下，他的原因超單純，就是一上壘就專注當「滷蛋」，「當下戰局比較緊湊，一上去，就是專注在當跑者該做的事。」

申皓瑋高中應屆投入職棒，直到2020年開始在一軍獲得較多出賽機會，今年球季首戰在周日9局上面對呂彥青敲出安打，累積626場出賽、2185打席、1970打數，達陣生涯500安。

申皓瑋知道自己到上季打完累積499安，但當天一投入到比賽就忘記這些事，「聽到廣播500安、球迷掌聲，才突然想起來。」他說達成這項里程碑開心，但往後還是要繼續往下一個里程碑邁進。生涯至今僅留首安球、首轟球，沒留下500安球，若有機會達成1000安，他說：「如果有這個機會，我會留啦！」

中職至今共有103位打者累積500支安打以上，而申皓瑋生涯打擊率2成54（0.2538），在這103人中排名第95，只優於葉君璋2成30、鄭昌明2成38、張家浩2成41、許聖杰2成44、林宗男2成51、童琮輝2成51、羅國璋2成51、陳文賓2成54（0.2535）。至於最高打擊率，為王柏融的3成63（統計至2025年4月1日）。

申皓瑋也坦言，自己這幾年在打擊率這方面確實比較低，教練有講過、自己也會針對確實擊球去做調整，而現在球季開打了，去多想也沒用，「專注在比賽當下，希望自己盡量貢獻，幫助球隊贏球。」

申皓瑋3月30日一戰面對中信兄弟隊上演精彩美技，也在9局上敲出生涯第500支安打。圖／富邦悍將隊提供
申皓瑋3月30日一戰面對中信兄弟隊上演精彩美技，也在9局上敲出生涯第500支安打。圖／富邦悍將隊提供

呂彥青 申皓瑋

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