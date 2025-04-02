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中職／坦言「坐腿上」風波不舒服 李雅英喊話想跳更多悍將MVP舞

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
李雅英。記者季相儒／攝影
李雅英。記者季相儒／攝影

TPBL桃園台啤永豐雲豹隊執行長張建偉日前發言惹議，一句「留言數破5千，就叫李雅英來坐在腿上」遭到炎上，李雅英今天身分切換到Fubon Angels，賽前受訪被問到此事，坦言這次事件對所有人都不是那麼舒服的狀況，也希望事件告一段落，自己會以更正面的形象，回報大家對自己的支持。

事件爆發後，李雅英曾透過IG回應，直言：「我真心希望這樣的事情今後不要再發生，這不是一句能輕鬆帶過的玩笑話。」

李雅英今天受訪表示，其實自己並沒有看到影片，但有看到網路上很多討論，「這種狀況，不管對我個人或其他人都不是那麼舒服。」她說自己有在網路上表達對於此事的感受，也有收到對方道歉，「希望這一件事告一段落，之後可以繼續帶給大家正能量，回報大家對自己的支持。」

第二年的Fubon Angels生涯，李雅英也喊話，去年跳了很多MVP舞蹈，感覺很幸福，「希望今年可以跳到更多MVP賽後舞。」用中文喊：「我們一起加油！」

Fubon Angels 李雅英 雲豹

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