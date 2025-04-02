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中職／盼外界收起負評 林岳平對林佳緯有期待

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
近期外界對林佳緯有一些質疑聲，「餅總」林岳平仍對他有期待。 聯合報系資料照
近期外界對林佳緯有一些質疑聲，「餅總」林岳平仍對他有期待。 聯合報系資料照

開季2連勝的統一獅隊今天在台南主場迎戰樂天桃猿隊，二軍的獅隊目前也是2連勝，林佳緯兩場都打滿、敲出3支安打狀況不錯，縱使近期外界對林佳緯有一些質疑聲，總教練林岳平表示：「球隊對他是有期待的。」

作為去年主力外野手之一，林佳緯今年未進入開季一軍名單，「餅總」林岳平日前曾解釋，希望他多花時間強化自己，從另一個角度重新開始，面對職棒生涯。

加上先前在國際賽有些打擊失誤，球迷間開始質疑林佳緯的態度問題，林岳平今天也幫忙緩頰，不希望外界因此對他有負面評價，「他是很好的選手，行為也沒有離譜，只是希望他準備充足」。

林岳平指出，球隊一直有在關注林佳緯在二軍的狀況，但目前一軍的外野人數充足，「如果他回來，只是替補外野手也可惜，希望他回來就是先發，他回到球隊之後，我們會是更好的陣容，他是我們的先發右外野手，林安可是指定打擊。」

林佳緯 林岳平 樂天桃猿

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