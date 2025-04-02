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中職／李珠珢初應援夢到跳錯 南珉貞疼惜喊：你是真的寶寶！

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者。記者季相儒／攝影
新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者。記者季相儒／攝影

新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者，李珠珢談Fubon Angels生涯初應援，透露昨天緊張到夢到自己跳錯，李雅英則喊話，希望今年可以跳到更多賽後MVP舞蹈。

李珠珢去年成為話題度最高的啦啦隊女神，今年加入Fubon Angels備受矚目，今天將迎接初應援，賽前先與南珉貞、李雅英一起接受聯訪。

李珠珢坦言，「心情非常緊張，昨天還夢到自己跳錯。」最讓她感到困擾的是自己常常左右不分，不知道是從哪一邊先開始，「如果今天有跳錯的地方，希望大家多多包容。」

今天多項女孩新商品開賣，吸引許多球迷從前一晚就排隊，李珠珢看粉絲搶購自己的商品，直喊：「很害羞，也很困惑，怎麼會有人來買我的周邊。」聽聞有粉絲前一晚就來，她說：「不知道會到這種程度，真的很感動。」一旁的南珉貞看李珠珢害羞的模樣，直喊：「你是真的寶寶」，李珠珢則說：「一直都不覺得自己像寶寶，但很謝謝大家這麼呵護我。」

南珉貞、李雅英迎接Fubon Angels第二年生涯，南珉貞說：「我去年也很緊張，希望珠珢可以放開來做自己。」她也提到，不只珠珠寶貝，今年還有很多新女孩加入，「希望繼續帶給大家正能量，對富邦的戰績有幫助。」

李雅英則說，去年跳了很多MVP舞蹈，感覺很幸福，「希望今年可以跳到更多MVP賽後舞。」用中文喊：「我們一起加油！」

新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者。記者季相儒／攝影
新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者。記者季相儒／攝影
新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者。記者季相儒／攝影
新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者。記者季相儒／攝影
新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者。記者季相儒／攝影
新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者。記者季相儒／攝影
新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，多款新商品上架。記者季相儒／攝影
新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，多款新商品上架。記者季相儒／攝影
新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者。記者季相儒／攝影
新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者。記者季相儒／攝影
新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者。記者季相儒／攝影
新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者。記者季相儒／攝影

南珉貞 李珠珢 李雅英

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