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中職／張奕初先發喊話100球 鋒總回85球：不要太急啦！
張奕的中職生涯初先發，就在今天扛起新莊棒球場開幕戰，對上中信兄弟隊，總教練陳金鋒透露預計球數為85球左右，雖然張奕日前表態100球沒問題，鋒總說：「不要太急啦！」
張奕去年以第二指名加入悍將，先從牛棚出發，今年春訓以先發投手定位調整，球團也對他寄予厚望，將主場首戰交給他。
張奕日前受訪表示，前一場出賽已投到76球，球季首戰100顆沒有問題，「個人狀況一直都維持很好，雖然要達到完美，還需要一段時間，但第一次在中職先發，希望在那天好好把自己實力發揮出來。」
今天被問到此役張奕的預計投球量，陳金鋒給出不一樣的答案，「看狀況，大概85球。」得知張奕受訪時表態100球，陳金鋒笑了，「不要太急啦！上次丟完才70幾球，有討論，就是大概85球。」
悍將賽季首戰3月31日在台北大巨蛋面對兄弟，洋投力亞士初登板3.2局被敲7安打、失5分，第4局被兄弟攻陷大局。
陳金鋒指出，力亞士前三局狀況還不錯，第4局被江坤宇掌握到敲出安打掉分，「也沒有說狀況不好，也做到他該做的事，只是那局最後沒辦法守下來。」
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