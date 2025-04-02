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中職／二軍構築日籍教練團不僅為態度 林威助說這個他會要求

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊今天將在新莊棒球場展開主場開幕戰，副領隊兼農場主管林威助與3位二軍日籍教練今天也到場，包括才剛加入的客座教練久慈照嘉（左一）。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊今天將在新莊棒球場展開主場開幕戰，副領隊兼農場主管林威助與3位二軍日籍教練今天也到場，包括才剛加入的客座教練久慈照嘉（左一）。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今天將在新莊棒球場展開主場開幕戰，副領隊兼農場主管林威助與3位二軍日籍教練今天也到場，包括才剛加入的客座教練久慈照嘉。林威助為二軍教練團尋才，但他也強調，自己本身就對態度相當要求，這部分並非只能透過日本教練來盯。

久慈照嘉為前阪神虎資深教練，當時也曾與林威助共事，如今在悍將重逢。

林威助表示，其實邀請久慈照嘉是在更早以前，但因為他在日本還有女子棒球的事情要忙，所以最近才能來台，主要請他負責的項目，包括內野守備、跑壘、短打，但因他這幾天剛到，「先讓他看選手本身動作，看有哪些東西比較欠缺。」

未來是否還有繼續尋找日本教練的計畫？他表示，「都會不斷去接觸，包括之前我的學長、比較有名的教練，但也是要他們有時間，不是一次就能敲定。」他也強調，其實不用日本教練來，「我對態度也是滿要求，沒有好的態度，年輕選手很難進步。」

媒體也問到他看好的年輕選手，林威助表示，今年有帶幾位選手到日本訓練，「陳真、王念好幾位年輕選手，我都滿看好，雖然現在經驗比較不足，但如果可以把自己的動作再穩定一點、經驗再多一點，我認為他們會有好表現。」

林威助 棒球 阪神虎

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