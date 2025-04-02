中職／林威助分析魚雷棒原理 已開季要上手有難度

「魚雷球棒」成為大聯盟開季最熱話題，球迷也關注熱潮是否可能燒進中職，富邦悍將隊副領隊、農場總監林威助也有看到新聞，現場分析魚雷棒的原理，他也指出如果是合格球棒，並不排斥球員使用，但他相信都還需要時間適應，不可能馬上就能上手。

新莊棒球場今天迎接賽季首戰，林威助也帶領3位二軍的日籍教練到場，林威助受訪被問到魚雷棒，他表示，開始出現這種球棒的詳細時間點，自己並不清楚，但知道是因為最近洋基一直打全壘打，所以新聞突然變得很大。

「每個人有自己型的球棒，代表不是每個人都可以適應這種球棒，需要一些時間。」林威助表示，在那之前，前提是合不合格，「如果合格，那當然OK！」

他指出，魚雷棒的原理應是重心比較靠近自己身體，棒擊起來應該是比較輕，加上不怕折到，擊球點可以拿到比較靠近自己身體，判斷球種會比較好。但他也強調，「理論上是這樣，但沒試過都不知道。」

林威助表示，重點還是要看選手有無辦法適應，球棒的型很多，要找到適合自己的平衡，現在已經開季，要調整應該是比較困難，「不可能拿來今天突然就適應，可能有一、兩次打得不錯，但平均起來應該還是不習慣。」