快訊

嘉義廢棄民宅前驚見男嬰…遭遺棄躺紙箱「死亡多時」 警追查生母

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天不治

直擊／木村拓哉來了！不明人士擋鏡頭、現場爆推擠 粉絲痛哭

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林威助分析魚雷棒原理 已開季要上手有難度

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊副領隊、農場總監林威助。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊副領隊、農場總監林威助。記者季相儒／攝影

「魚雷球棒」成為大聯盟開季最熱話題，球迷也關注熱潮是否可能燒進中職富邦悍將隊副領隊、農場總監林威助也有看到新聞，現場分析魚雷棒的原理，他也指出如果是合格球棒，並不排斥球員使用，但他相信都還需要時間適應，不可能馬上就能上手。

新莊棒球場今天迎接賽季首戰，林威助也帶領3位二軍的日籍教練到場，林威助受訪被問到魚雷棒，他表示，開始出現這種球棒的詳細時間點，自己並不清楚，但知道是因為最近洋基一直打全壘打，所以新聞突然變得很大。

「每個人有自己型的球棒，代表不是每個人都可以適應這種球棒，需要一些時間。」林威助表示，在那之前，前提是合不合格，「如果合格，那當然OK！」

他指出，魚雷棒的原理應是重心比較靠近自己身體，棒擊起來應該是比較輕，加上不怕折到，擊球點可以拿到比較靠近自己身體，判斷球種會比較好。但他也強調，「理論上是這樣，但沒試過都不知道。」

林威助表示，重點還是要看選手有無辦法適應，球棒的型很多，要找到適合自己的平衡，現在已經開季，要調整應該是比較困難，「不可能拿來今天突然就適應，可能有一、兩次打得不錯，但平均起來應該還是不習慣。」

中職 富邦悍將 林威助

延伸閱讀

無法來台？「韓版邱淑貞」全恩菲傳負能量損形象 嚇退中職球團

經典賽／明年是否可用魚雷球棒？中華棒協最新回應出爐了

MLB／魚雷棒幫助洋基打擊爆發 發明者：關鍵是打者不是球棒

MLB／第一次用魚雷球棒就繳代表作 紅人克魯茲：確實不錯

相關新聞

中職／林威助分析魚雷棒原理 已開季要上手有難度

「魚雷球棒」成為大聯盟開季最熱話題，球迷也關注熱潮是否可能燒進中職，富邦悍將隊副領隊、農場總監林威助也有看到新聞，現場分...

中職／張奕初先發喊話100球 鋒總回85球：不要太急啦！

張奕的中職生涯初先發，就在今天扛起新莊棒球場開幕戰，對上中信兄弟隊，總教練陳金鋒透露預計球數為85球左右，雖然張奕日前表...

中職／二軍構築日籍教練團不僅為態度 林威助說這個他會要求

富邦悍將隊今天將在新莊棒球場展開主場開幕戰，副領隊兼農場主管林威助與3位二軍日籍教練今天也到場，包括才剛加入的客座教練久...

中職／克迪掉5號洋投因生涯規畫離隊 兄弟回歸4位外援

中信兄弟隊今天公布洋將異動，去年冠軍班底克迪因個人因素與生涯規畫，決定先行返美並尋求其他發展機會。異動之後，兄弟陣中洋投...

中職／李珠珢初應援夢到跳錯 南珉貞疼惜喊：你是真的寶寶！

新莊棒球場今天迎接賽季首戰，Fubon Angels全員到齊，包括「韓籍三本柱2.0」，三人賽前接受媒體聯訪吸引大批記者...

U18東岸聯盟／鄭右宏先發勝 勤做重訓球速增約8公里

U18東岸聯盟棒球錦標賽穀保家商今天與西苑高中交手，穀保高一左投鄭右宏4局無失分率隊以7比0、5局搶勝；鄭右宏求進步休息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。