U18東岸聯盟／鄭右宏先發勝 勤做重訓球速增約8公里

U18東岸聯盟棒球錦標賽穀保家商今天與西苑高中交手，穀保高一左投鄭右宏4局無失分率隊以7比0、5局搶勝；鄭右宏求進步休息時間都在重訓室，球速提升約8公里、目標拚青棒國手。

穀保家商此次東岸聯盟分新北市聯隊、穀保家商兩隊參賽，穀保家商今天與西苑高中交手，派出高一左投鄭右宏先發，總計用60球投4局，僅被敲出1支安打，投出3次四死球保送、5次三振，無失分，奪下勝投。

穀保2局下靠著觸身球保送、接連安打先拿2分，5局下再起攻勢，靠著單局4安、2保送攻勢串聯，單局攻下5分，達到提前結束比賽門檻，順利搶勝。

穀保總教練楊孝承表示，鄭右宏表現算是有符合預期，投到50球過後體力有點下滑，但他才高一，投球量本來就不會太多，也透過這個比賽慢慢把投球量往上加。

楊孝承透露，鄭右宏個性害羞但很認真，「休息時間幾乎都關在重量室，也會揮毛巾、做小肌肉，球隊給的課表他都不會偷懶，甚至會多做」，是球隊先發養成的重點投手戰力。

鄭右宏透露，國中時最快球速就可以投到約133公里，到國三因為滑倒手骨折休息了約2、3個月，升上高中後加強訓練，球速也往上提升，目前最快球速牛棚時測得約141公里。

鄭右宏對今天表現不算滿意，他表示這是傷癒後先發最長投球局數，但球速發揮不如預期；教練稱讚他勤做訓練，他笑說：「因為想要進步」，球速、身體素質各方面都想要進步。

鄭右宏升上高中還是持續長高，目前187公分，他笑說想要再長高1公分，體重約79公斤，偶像是美職匹茲堡海盜隊投手史肯斯（Paul Skenes），設定的短期目標是高二可以當國手。