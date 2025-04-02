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U18東岸聯盟／高一側投林祥完投勝 偶像是林昌勇

中央社／ 台東2日電
U18東岸聯盟棒球錦標賽美和高中高一投手林祥（圖）善用側投優勢，7局僅失1分完投，率隊以4比1擊敗台東縣聯隊，他表示投手偶像是林昌勇、打者偶像則是李宗賢。 中央社
U18東岸聯盟棒球錦標賽美和高中高一投手林祥（圖）善用側投優勢，7局僅失1分完投，率隊以4比1擊敗台東縣聯隊，他表示投手偶像是林昌勇、打者偶像則是李宗賢。 中央社

U18東岸聯盟棒球錦標賽美和高中高一投手林祥善用側投優勢，今天7局僅失1分完投，率隊以4比1擊敗台東縣聯隊，高中首場先發就有好表現，投手偶像是林昌勇、打者偶像則是李宗賢

U18東岸聯盟棒球賽美和高中預賽前兩戰都吞敗，今天與台東縣聯隊交手，派出高一投手林祥先發，林祥前4局雖然有因為四壞保送、觸身球保送讓打者上壘，但力守不失分，直到5局才被敲出全場唯一1支安打，但沒讓對手延續攻勢。

林祥今天用83球投7局，僅被敲出1支安打，投出6次三振、5次四死球保送，失掉1分責失分、完投勝，也是目前為止生涯最長投球局數。

美和總教練陳耿佑笑說，之前不知道林祥可以投這麼長局數，今天投完才知道。投手戰力本來比較擔憂，但如果多幾個像林祥這樣的投手，打起來就不會這麼辛苦，雖然才1年級，但側投球路滿會跑的。

林祥表示，高中先前都是短局數，中繼1至2局，知道今天要扛先發有點小緊張。少棒剛開始投球時是正投，教練幫忙改成側投，感覺更有壓制力，目前除了直球外，還有滑球、變速球，今天做得好的地方是變化球都有控進好球帶。

林祥是中職富邦悍將球迷，偶像是李宗賢，被問起投手怎麼會把打者當偶像，他笑說，「因為李宗賢很帥」，投手偶像則是韓籍退役球星林昌勇。林祥目前球速約120公里出頭，目標高中畢業球速提升至135公里以上。

李宗賢

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