中職／克迪掉5號洋投因生涯規畫離隊 兄弟回歸4位外援

中信兄弟隊今天公布洋將異動，去年冠軍班底克迪因個人因素與生涯規畫，決定先行返美並尋求其他發展機會。異動之後，兄弟陣中洋投回到剛好人數的4位，包括德保拉、黃博多、勝騎士、羅戈。

根據規章第17章第96條外國籍球員轉隊規定所述，外國籍球員不得於同一年度轉換球隊，而兄弟已在3月30日提交克迪為合約所屬選手，無法於今年轉戰中職其他球隊。

兄弟球團今天正式宣布，與洋將克迪達成離隊協議，克迪因個人因素與生涯規劃，決定先行返美調整，並尋求其他發展機會的可能。兄弟球團也非常感謝克迪在去年球季為球隊的付出，與團隊拚下年度總冠軍的殊榮，祝福克迪未來一路順遂。

克迪於2024年季初加入中信兄弟，在去年賽季中，雖然因個人傷勢影響，錯過了上半季部分賽事，不過克迪在6月回歸一軍後，馬上就用好表現為球隊做出貢獻，累計13場先發出賽，81.2局的投球，繳出5勝3敗，送出62次三振，防禦率2.76以及1.19的WHIP，成為中信兄弟重要的先發投手，更是團隊奪冠的功臣之一。在去年球季結束後，克迪也獲得兄弟球團續約，期待與團隊拚下二連霸的目標。

今年球季克迪調整狀況起伏較大，在先發的2場熱身賽中，繳出防禦率10.5不盡理想，明顯需要再補強進化。在經過與球隊溝通討論後，克迪選擇先行返美尋求其他發展機會，也期待能夠持續調整，找回去年球季優異的身手。

針對克迪的離隊，領隊劉志威表示，克迪是一位具有宰制力的先發投手，性情中人且活潑的個性也經常感染團隊士氣，很可惜因個人生涯規劃選擇返美發展。劉志威說：「謝謝克迪去年一整季為中信兄弟的付出，也是幫助團隊拿下總冠軍的重要功臣，球團尊重克迪的選擇及考量，祝福克迪未來一路順遂。」