李雅英坐腿上、邊荷律怒瞪反擊、小螞蟻「燒掉」　啦啦隊口碑榜聲量暴衝揭秘

台灣職業賽事應援經濟蓬勃發展，多位一流韓援來台為職棒、職籃應援，高人氣創造無數話題，讓台灣獲得「啦啦隊界MLB」美譽，未料近日出現多起不尊重啦啦隊員的事件，不只韓籍女神李雅英、邊荷律、趙娟週受到波及，男性啦啦隊代表小螞蟻也遭遇惡意。《網路溫度計DailyView》職業賽事啦啦隊口碑榜長期觀測啦啦隊動態，發現近期這些事件引發波瀾，球迷不滿情緒炸鍋堆高討論聲量，讓當事人全數進入3日榜前10名。

＃李雅英成雲豹高層調侃對象 罕發聲：不是輕描淡寫的玩笑

《網路溫度計DailyView》

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雙棲職棒富邦悍將、職籃台啤永豐雲豹啦啦隊的李雅英，來台發展1年多收穫超高人氣，雲豹執行長張建偉日前卻在TPBL聯盟官方節目，接受聯盟副秘書長王志群與球評左從凱聯訪時，開玩笑表示「下面留言破五千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上」。影片字幕雖將「坐大腿」改成「坐中間」，仍遭網友砲轟物化女性。影片下架後，聯盟會長莊瑞雄、副秘書長莊瑞雄都為此事致歉，雲豹球團也發道歉聲明，承認張建偉言論不妥，但澄清並無叫李雅英坐腿上的發言。

眾多球迷怒斥這是把酒店文化套在啦啦隊女孩身上，事件持續炎上，昨（31）日凌晨李雅英罕見發出IG限動回應此事，提及她雖然沒親眼看到原始影片，無法了解具體內容，「但從相關報導來看，我認為那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話」，她希望這樣的事情今後不要再發生。李雅英明確表達不滿，使得張建瑋晚間再發個人聲明，為他個人不當言論對雅英本人、電豹女和球團造成的傷害鄭重道歉。

翻攝IG／yyyoungggggg、johnny__6869

＃邊荷律被球迷喝倒采惹怒？經紀人幫發聲：開玩笑要有分寸

《網路溫度計DailyView》

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中信啦啦隊人氣成員邊荷律呆萌舉動讓她圈粉無數，擁有愛吃形象的邊邊，會被成員笑虧「胖荷律」互相激勵飲食要控制，她也將這個形象融入和球迷互動的對話。去年球季邊荷律看見球迷拿著其他啦啦隊的照片向她炫耀，邊邊用狂喝倒采假生氣的方式玩笑回應，自此不少球迷與她互動時，會對她喊胖胖或喝倒采，然而30日中信兄弟大勝富邦悍將賽後，1位球迷對邊荷律狂喝倒采，令她瞬間變臉回擊，走下舞台的過程中還反覆回瞪該位球迷，疑似被激怒的反應引發不少討論。

隨著社群上正反意見持續交鋒，中信啦啦隊經紀人乖姐昨晚PO文幫自家女孩發聲，她表示對邊荷律身材指指點點的球迷，是否真有進場見過本人，至於在球場當面喊「胖胖荷律」的男性，乖姐提醒粉絲「不是同事」，很容易從玩笑變成霸凌，提到喝倒采也是同樣的情況，和一位球迷互動是玩笑，若是一群人覺得好玩同時對邊荷律比手勢，應該不是喜歡她的表現，乖姐最後語重心長向大家喊話，「玩笑開過頭就不好笑了，要有分寸」！

＃趙娟週頒獎時遭陳建州摸背 黑人「我這樣算上道吧」惹議

《網路溫度計DailyView》

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PLG職籃球隊桃園璞園領航猿上週末頒發1月MVP獎座給隊上球星盧峻翔，「黑人」陳建州代表聯盟出席頒獎儀式，他在領航猿韓籍啦啦隊員趙娟週拿著獎座上前時，兩度伸手觸碰趙娟週後背，幫助她與球員站在鏡頭C位，事後黑人轉發球團拍攝這段過程的限動，寫下「我這樣算上道吧」為自己的舉動留下註解。因為李雅英事件爆發，加上陳建州過往捲入性騷爭議，讓不少球迷大表不滿，認為黑人沒有記起教訓，話題炎上之後雖有其他網友認為動作沒有踰矩，仍引發許多男女肢體觸碰界限的討論。

翻攝Threads／followsomekols

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＃抽到小螞蟻卡球迷怒「燒毀」 啦啦隊戰友齊發聲：基本尊重要有

《網路溫度計DailyView》

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今年轉任味全龍應援團親子MC的小螞蟻，2021年以中職第一位男性啦啦隊員身分成為龍隊官方啦啦隊「小龍女」一員，身形圓潤的他展現「靈活胖子」魅力，擁有一定人氣基礎。近日1位網友在threads發文，指出友人開箱味全龍啦啦隊卡包，獲得1張小螞蟻啦啦隊卡，他認為這是發卡公司「滿滿的惡意，建議將之火化以示不滿」，網友隨後真的分享小螞蟻卡片下半部遭焚毀的狀態，並標註「已淨化」。

該名網友表達不滿的過激行為，被不少球迷怒轟對當事人十分不尊重，小螞蟻的味全龍啦啦隊戰友也紛紛發聲斥責，賴可和琪琪回擊，「可以也讓我發洩一下嗎」、「需要淨化的是你」，小映認為「每張卡片都有一定的價值，若以送出這張卡片的方式給喜歡螞蟻哥哥的粉絲，我覺得會更棒～」，味全龍小編也留言呼籲「若抽到自己不喜歡的，也希望能給予基本的尊重」。當事人小螞蟻昨日則用高EQ發文感謝大家關心，表示自己「每天忙著享受工作、開心生活，都嫌時間不夠用了，真的無暇去理會牛鬼蛇神啦」！

翻攝Threads／takoha6252

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