經典賽／中華隊新威脅 球評：趁早適應魚雷球棒

美國職棒大聯盟「魚雷球棒」轟出好成績引起討論，台灣資深球評王雲慶昨天表示，可以預期明年世界棒球經典賽大會會通過魚雷棒的認證，不管是中華棒球協會還是中華職棒聯盟一定要趁早接觸大聯盟官方訊息，讓中華隊早一點做準備。

經典賽是大聯盟主辦的國際賽，明年邁入第六屆，王雲慶認為既然魚雷棒可在大聯盟例行賽使用，經典賽應該也會比照辦理。從目前數據看來，這支球棒確實對打者有利，中華隊投手如果沒有提早實戰經驗，到了經典賽恐怕不好應付，野手也要多觀察這種球棒打出來的球飛行效果，提早適應。

據了解，台灣還未引進這種造型特別的球棒。王雲慶表示，打者學習、掌握魚雷棒後，長打砲火更好，明年經典賽有機會威脅中華隊，旅美球員已先適應這種球棒威力，國內選手仍在完全陌生階段，相關單位必須盡快因應。

王雲慶指出，魚雷棒今年才出現在場上，亞洲職棒聯盟還沒有這種球棒，中華隊教練團、工作人員可在經典賽技術委員會提出公平性問題，一旦這種大、小聯盟球員使用的棒子也被日韓職棒採用，台灣一定要跟進。

針對中華隊在明年經典賽能不能使用魚雷棒一事，棒協副秘書長賴德剛表示，明年賽事如果認可魚雷棒，協會就會告知中華隊，視球隊需要，由球員自行決定。