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中職／倒讚陰影？面對滿滿一桌菜 邊荷律：我一口都沒吃

聯合新聞網／ 綜合報導
邊荷律。邊荷律IG
邊荷律。邊荷律IG

中華職棒中信兄弟韓籍啦啦隊邊荷律，上周在大巨蛋開幕周賽事應援下場時遭一群球迷比倒讚，她也做出反擊手勢，該影片在網路上流傳，兄弟啦啦隊經紀人乖姐昨晚發出7點聲明，疑似有人譏笑她的身材所引起；今天邊荷律於下午先在社群發文說，「我不喜歡吃！」，而晚間她再度發文，上傳滿滿一桌與啦啦隊友一起共餐的食物，她卻留言說，「我和桃子和丹妃一起來的！我一口也沒吃 ^____^ 」。

她的PO文，引發不少留言，有人認為她是在說「愚人節笑話」，留言說，「今天愚人節，我相信妳。」、「愚人節快樂啊，全都是假的，騙不到我的。」有人則是心疼留言，「荷律！妳的健康比較重要！吃飽！穿暖！睡好來！避免造成身心上的創傷，才能帶給我們滿滿的正能量，妳的真心跟活力表現感動了所有會看到妳的人們！」、「妳該吃呀！應援很耗體力，吃飽飽才會頭好壯壯。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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中信兄弟啦啦隊經紀人乖姐7點聲明：

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