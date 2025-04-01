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台灣公益聯盟攜手台壽霸龍前進偏鄉 林柏宏擔任代言人

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台壽霸龍隊棒球球員在巡迴校園活動中，親自教導偏鄉學童體驗樂樂棒球。圖／台灣公益聯盟提供
台壽霸龍隊棒球球員在巡迴校園活動中，親自教導偏鄉學童體驗樂樂棒球。圖／台灣公益聯盟提供

由台灣公益聯盟推動「偏鄉兒童五育培力」計畫中的體育校園巡迴活動，期望透過交流打破偏鄉學習障礙，幫孩子開創美好未來，2月與台中台壽霸龍隊棒球一同走進苗栗海線校園，球員親自下鄉與偏鄉學童互動，昨天宣布，由金馬獎得主、知名演員林柏宏擔任公益聯盟2025年度公益代言人。

「偏鄉兒童五育培力」計畫揭曉的年度三大重點項目「關懷弱勢偏鄉」、「視障學生教育」及「身心障礙者發展」，同時許下年度募款3000萬元目標，以推動永續發展（SDGs）優質教育與平等目標，讓偏鄉學童能夠突破先天地理限制，獲得更平等的學習機會，呼籲社會大眾共同支持，以教育種下希望的種子。

在台灣公益聯盟與台灣人壽的攜手合作下，2月帶著台中台壽霸龍隊棒球隊球員走進苗栗海線校園，親自帶領偏鄉小校通霄鎮啟明國小及新埔國小的學童，在操場上一起體驗樂樂棒的體育精神及趣味，並舉辦教學講座，跟孩子們分享從事棒球運動的心路歷程，面對一字排開的帥氣球員，孩子們興奮發問：「全壘打牆有多高？」「女生也可以打棒球嗎？」球員們親切回應，用自身經驗鼓勵孩子勇敢追夢、不設限自己的人生可能，啟發對未來職涯的想像與規劃。

在樂樂棒球的比賽中，孩子們卯足全力打擊、奔跑，即便是第一次接觸棒球，他們仍努力判斷球的方向、互相提醒傳球位置，發揮團隊合作爭取勝利，這一天，他們不只認識了棒球，更收穫了勇氣、合作與運動的快樂。

全台國小面臨少子化考驗，6班以下的偏鄉小校數量已經高達全部國小2361間的三分之一，為了讓這些學校擺脫環境資源匱乏的限制，甚至走向廢校、引發鄉鎮功能退化的連鎖反應，台灣公益聯盟今年度將持續推動「夢想教室：偏鄉小校共伴計畫」，希望搭建一個平台，讓偏鄉小校彼此連結資源，不再單打獨鬥，形成共學網絡。

台灣公益聯盟與年度代言人林柏宏（中）推動「偏鄉兒童五育培力」，中央足球象徵體育。圖／台灣公益聯盟提供
台灣公益聯盟與年度代言人林柏宏（中）推動「偏鄉兒童五育培力」，中央足球象徵體育。圖／台灣公益聯盟提供

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