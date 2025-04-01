經典賽／中華隊恐受魚雷棒威脅 王雲慶認為投手、野手都要提早適應

洋基隊不少球員改用「魚雷球棒」，開季第1個系列賽對釀酒人隊3場比賽狂轟15支全壘打，國內資深球評王雲慶今天表示，可以預期明年世界棒球經典賽，魚雷棒一定會通過大會認證，不管是中華棒球協會還是中華職棒聯盟，一定要趁早接觸大聯盟官方了解相關訊息，讓中華隊早一點做準備。

經典賽是大聯盟主辦的國際賽，明年邁入第6屆賽事，王雲慶認為，既然魚雷棒可在大聯盟例行賽使用，經典賽也會比照辦理，從目前數據看來，這支球棒確實對打者有利，中華隊投手如果沒有提早實戰經驗，到了經典賽恐怕不好應付。

他說：「不只投手，就連野手也要適應才行，在守備過程中，魚雷棒打過來的球，飛行效果是不是更好，必須好好觀察。」

魚雷棒話題在大聯盟愈演愈烈，據了解，台灣目前還未引進這種造型特別的球棒；王雲慶表示，打者學習、掌握魚雷棒後，長打砲火更好，明年經典賽有機會威脅中華隊，旅美球員已經先適應這種球棒的威力，國內選手還在完全陌生的階段，相關單位必須儘快因應。

王雲慶指出，魚雷棒今年才出現在場上，亞洲職棒聯盟還沒有這種球棒，中華隊教練團、工作人員可在經典賽技術委員會提出公平性的問題，未來一旦這種大、小聯盟球員使用的棒子也被日本、南韓職棒採用，台灣一定要跟進，才能提早適應。