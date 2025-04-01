經典賽／明年是否可用魚雷球棒？中華棒協最新回應出爐了

大聯盟新球季全面開打第1周，「魚雷球棒」（Torpedo bat）成為焦點話題，洋基隊3場比賽出現15支全壘打，追平史上最佳紀錄，這種前所未見的球棒展現威力，不少大聯盟球員開始下訂、嘗試新武器，明年世界棒球經典賽很有機會繼續使用，中華隊也將面臨考驗，必須提早因應。

針對經典賽是否可能出現魚雷棒，中華棒球協會也做出回應，副秘書長賴德剛今天表示，經典賽是由大聯盟官方所屬的WBCI（經典賽主辦單位）主辦，明年賽事如果WBCI認可魚雷棒，協會就會告知中華隊，視中華隊是否需要使用，由球員自行決定。

另外，世界棒壘球總會（WBSC）所舉辦的比賽，使用球棒必須通過WBSC認證，包含品牌、材質、長度等，要認證通過才能在比賽中使用。

賴德剛表示，棒協與媒體同樣時間知道魚雷棒的出現，未來WBSC主辦的賽事是否可以使用此類型球棒，協會國際組會在與WBSC確認該型球棒是否符合規定，以及型號是否需要經過重新認證。