中職／邊荷律倒讚後愚人節說「我不喜歡吃」網：笑妳都是壞人
中信兄弟隊韓籍啦啦隊女神邊荷律因可愛外型，獲得許多粉絲支持。不過近日卻傳出她被球迷比倒讚，以及遭譏笑是「肥豬」，對此兄弟啦啦隊經紀人乖姐發出7點聲明。
近日網路上流傳邊荷律在大巨蛋開幕周賽事被球迷比倒讚，她火大比倒讚回擊的影片，還有經常譏笑她是肥豬的言論。經紀人在IG發文表示，「那些說她是肥豬的人，我看看你長怎樣？是有看過她本人嗎？有進過球場嗎？到底是有什麼問題？」
經紀人問比倒讚球迷，「她努力一整場應援，結果一堆人比倒讚加booo的聲音，這是你們表現喜歡她的方式嗎？」經紀人強調，「玩笑開過頭就不好笑了，要有分寸！」
邊荷律經常在Threads分享自己吃的美食照，大份量和種類繁多總是引發網友們熱烈討論。她今天發文寫道「我不喜歡吃」，當作愚人節笑話。
貼文一出，乖姐在留言區表示，「今天本來想帶你們去吃羊肉爐，只好取消吧」、「荷律我們喜歡看你吃好吃的美食，我們都愛妳」、「請不要被少數人影響，繼續做妳自己」、「喜歡吃不丟臉，笑妳的都是壞人」。
邊荷律經紀人聲明全文
1.在韓國的荷律比較瘦，但怎麼了嗎？瘦才是專業嗎？女性瘦瘦胖胖很正常，沒什麼好特別討論，重點是，她以一般標準，就是正常，甚至是瘦，只是她是表演者，上鏡有膨脹效果，所以比較辛苦，身為經紀人會特別注意，就是這樣，那些說她是肥豬的人，我看看你長怎樣？是有看過她本人嗎？有進過球場嗎？到底是有什麼問題？
2.在12強時，我親耳聽到幾位男性大聲叫她胖胖荷律，我直接轉頭看到幾個球迷也是有份量的，但帶有戲謔大聲喊她，我看著他們的眼睛達三秒，其實我在施行某些法術….
3.PS姐妹間，大家會互相砥礪，有時會開玩笑，但絕對是有分寸的，我們跟粉絲間並不是同事關係，很容易從玩笑變成一種霸凌人的方式，請大家要有一定的分寸！
4.至於比倒讚，同樣道理，ㄧ個人覺得是好玩，大家不理解，ㄧ起比倒讚，這也不好玩…..也會變成沒分寸，她努力ㄧ整場應援，結果ㄧ堆人比倒讚加booo的聲音，這是你們表現喜歡她的方式嗎？
5.其實她跟大家一樣，不是因為是表演者就該很堅強，她也會因此難過掉眼淚，甚至跟我說過不敢上場，怕大家不喜歡她。
6.不只荷律….所有表演者都應該得到尊重，所有PS都需要被呵護，今天特別有情緒，因為我的女孩們正在努力進化中，即使我們累到快不行了，大家早上仍集合練舞，要排到晚上，就是想要拿出最好的表演！
7.玩笑開過頭就不好笑了，要有分寸！
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