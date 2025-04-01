中信兄弟隊韓籍啦啦隊女神邊荷律因可愛外型，獲得許多粉絲支持。不過近日卻傳出她被球迷比倒讚，以及遭譏笑是「肥豬」，對此兄弟啦啦隊經紀人乖姐發出7點聲明。

近日網路上流傳邊荷律在大巨蛋開幕周賽事被球迷比倒讚，她火大比倒讚回擊的影片，還有經常譏笑她是肥豬的言論。經紀人在IG發文表示，「那些說她是肥豬的人，我看看你長怎樣？是有看過她本人嗎？有進過球場嗎？到底是有什麼問題？」

經紀人問比倒讚球迷，「她努力一整場應援，結果一堆人比倒讚加booo的聲音，這是你們表現喜歡她的方式嗎？」經紀人強調，「玩笑開過頭就不好笑了，要有分寸！」

邊荷律經常在Threads分享自己吃的美食照，大份量和種類繁多總是引發網友們熱烈討論。她今天發文寫道「我不喜歡吃」，當作愚人節笑話。

貼文一出，乖姐在留言區表示，「今天本來想帶你們去吃羊肉爐，只好取消吧」、「荷律我們喜歡看你吃好吃的美食，我們都愛妳」、「請不要被少數人影響，繼續做妳自己」、「喜歡吃不丟臉，笑妳的都是壞人」。