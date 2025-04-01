U18東岸聯盟／楊曜丞全直球飆速146 盼速度準度兼顧

U18東岸聯盟棒球錦標賽新北市聯隊高一投手楊曜丞先發，2局全直球無失分、飆速146公里，率隊以16比0、3局擊敗成功商水；楊曜丞盼速度與準度兼顧，高一就有機會拚國手選拔是動力。

U18東岸聯盟棒球錦標賽昨天起在台東開打，新北市聯隊以穀保家商為主體加入鶯歌工商球員組成，今天預賽與成功商水交手，派出潛力高一投手楊曜丞先發，楊曜丞總計用30球投2局，被敲出1支安打，投出1次四壞保送、4次三振，無失分、奪下勝投。

新北市聯隊打線發揮，開賽首局一口氣就打了13人次、攻下9分，2局再拿7分，順利搶下勝利，3棒張乙安單場2支二壘打，貢獻4分打點，打擊表現最亮眼。

新北市聯隊總教練楊孝承表示，這批球員主要就是準備接下來國手選拔賽玉山盃青棒賽的雛型，目前為止看起來打擊串聯不錯，得點圈都有發揮。

楊孝承表示，楊曜丞上學期投手出賽次數少，希望透過這個比賽慢慢增加他的投球數和經驗，有機會高一就放入玉山盃名單中。楊曜丞屬於神經大條、面對大場面不會緊張的類型。

楊曜丞有不錯的球速，國中就可以投到146公里，升上高中球速也有提升，在上週友誼賽再突破至147公里。

楊曜丞透露，今天採全直球投球策略，希望速度和準度同時可以丟出來，但還有可以再更好的地方，因為換局間休息比較久，感覺有點冷掉了，2局上場抓不太到感覺，找回感覺的速度太慢。

楊曜丞與平鎮高中左投劉任右從國中開始良性競爭，也會追蹤彼此近況，但楊曜丞笑說，「今天先說自己，希望把穩定性做好一點」，有機會高一就拚國手選拔賽是動力。

U18東岸聯盟普門顏浩恩敲2安 王膺鵬指點阻殺技能

U18東岸聯盟棒球錦標賽普門中學1日與花蓮體中交手，普門高一捕手顏浩恩（圖）先發蹲捕，單場2安、2打點，打擊有表現。中央社

普門中學高一捕手顏浩恩今天在U18東岸聯盟棒球錦標賽單場2安2打點，率隊以11比4、5局扣倒花蓮體中；顏浩恩曾受味全龍隊教練王膺鵬指導提升阻殺能力，也會觀察職棒捕手學優點。

U18東岸聯盟棒球錦標賽普門中學昨天首戰不敵台南市聯隊，今天與花蓮體中交手，兩隊1局打完以2比2戰成平手，普門中學2局下靠著簡雷奇適時安打超前比數，3局到5局、局局得分， 順利搶下勝利。

普門中學高一顏浩恩今天先發蹲捕、打5棒，1局下敲出二壘打、貢獻1分打點，3局下再敲出安打，4局下敲出帶有打點的高飛犧牲打，打擊有表現。

普門中學總教練石弘傑表示，球隊主力的捕手此次分在高雄市聯隊中，也透過這個比賽培養高一捕手顏浩恩，讓他磨練經驗，「他是具有攻擊能力的捕手，希望在引導、配球各方面都能加強。」

顏浩恩對打擊有自信，自評今天關鍵時刻都能有貢獻，雖然才高一，但此次比賽負擔主力捕手位置，就要付出更多，球場上的喊聲，有狀況來時，都要想辦法冷靜下來面對。

顏浩恩透露，國中時期因為球隊教練的弟弟剛好是味全龍隊二軍捕手教練王膺鵬，王膺鵬有空也會到校指導捕手相關技能，包括傳球阻殺起身動作等、幫助很大，平時也會多觀察職棒捕手的優點，有好的部分會吸收。