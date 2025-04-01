中職／林智勝引退賽出爐 將出國進修

中華職棒全壘打王林智勝將在今年球季結束後引退，引退賽是九月五日到七日在台北大巨蛋三連戰，對手台鋼雄鷹隊，總教練是曾帶過他的洪一中。

林智勝中職生涯從LA NEW熊隊（後更名LAMIGO桃猿）起步，經自由球員跳槽中信兄弟隊，再透過戰力外轉戰龍隊。

二月味全龍隊開訓儀式上，林智勝已證實今年是最後一年，球團選在與他球衣背號相同的「卅一」日舉辦記者會公布引退賽資訊。累積三○四轟、站上中職史上第一的林智勝，今年還有一年可堆疊「智勝障礙」。

林智勝昨一早抵達記者會場，看到氣派的場地、漂亮的大螢幕，感謝龍隊給自己重生機會。西裝筆挺的林智勝談到決定引退的時機點說，每當訓練感覺力不從心、感覺年紀大了容易疲勞就有這種想法，去年和球隊一起拿下二軍冠軍後，覺得這是最好時機，加上中華隊年輕世代在世界十二強棒球賽奪冠，「大家對棒球的喜愛回來了，也該有人退了」。

林智勝談到生涯印象最深的戰役，不是哪場豐功偉業，而是未完的遺憾。二○一三年世界棒球經典賽第九局，自己在二壘上沒完成的觸殺，導致最終輸給日本隊，「那個畫面會一直從夢中跑出來，那是我最在意、我覺得我可以做好的。」去年看到中華隊在十二強冠軍賽擊敗日本隊，他感動說「年輕世代做到了」。

最後一年還有沒有想達成的里程碑？林智勝坦言兩千安是不可能的事（目前一八四六支安打），但還是會以此為目標，給自己繼續在場上奔跑的動力。

林智勝計畫退休後出國進修，為接下來教練生涯累積本錢，「學到新的東西再來教選手，畢竟我沒有出國過，希望可以整合變成自己的東西，是比較好的」。

不少同期戰友都已經是國家隊教練，林智勝直言：「我還沒到那個層級，有些東西要從最底層慢慢做，久了才會知道怎麼做，這些我完全沒有，專任教練後要慢慢去體會。」