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韓職／百葉窗掉落砸死球迷 NC恐龍3連戰改「無觀眾」進行

聯合新聞網／ 綜合外電報導
昌原NC恐龍主場「昌原NC公園」。圖截自X
昌原NC恐龍主場「昌原NC公園」。圖截自X

韓國職棒（KBO）上週六（3月29日）發生一起重大場館意外，昌原NC恐龍主場「昌原NC公園」的建築外牆一片重達60公斤的百葉窗突然掉落，砸中正在3壘側販賣部排隊購買物品的三名球迷。經過兩天的搶救，傷勢最重的一名年輕球迷於今（3月31日）上午不幸宣告不治，年僅20多歲。

事件發生後震驚韓國體壇，KBO隨即於30日宣布取消當天在昌原NC公園舉行的NC恐龍對LG雙子隊比賽。原訂於4月1日展開的NC恐龍對SSG登陸者三連戰，也緊急宣布改為「無觀眾」比賽進行。

然而，隨著傷者不幸離世，此事件引發更大關注，KBO目前已召開會議，研擬進一步應對措施。

KBO發言人表示：「目前正在討論多種可能性，包括是否取消全國範圍內的比賽，或僅針對昌原地區比賽作出調整。」KBO也已責成各球團與聯盟比賽運營委員，在各地球場進行全面的設施與安全檢查，以防止類似意外再度發生。

根據NC恐龍隊30日發布的聲明，意外發生在3月29日傍晚5時20分左右，事故發生後立即將三名傷者送醫治療。聲明中指出：「我們對受傷的球迷表達最深切的慰問與祈福，球團將盡最大努力配合相關單位調查事故原因，並制定徹底防範措施，以杜絕此類意外再次發生。」

據了解，落下的百葉窗為固定在3壘側牆面的鋁合金結構物，事發時突如其來的墜落讓排隊中的球迷完全無法反應。這起不幸事故也讓球迷對KBO各球場的建築安全產生高度關注。

建築 恐龍 連戰

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