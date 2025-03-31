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中職／林智勝先向挨轟苦主說謝謝 未來國家隊私心想看劉基鴻

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林智勝今年打完就要告別選手生涯。記者許正宏／攝影
林智勝今年打完就要告別選手生涯。記者許正宏／攝影

中華職棒史上全壘打王林智勝，生涯成就將堆疊到什麼高度，只剩最後一年拚搏空間，林智勝笑答，知道投手應該都不想留名，先向今年被自己打全壘打的投手說聲謝謝。

林智勝手握304轟，目前留在挨轟苦主列表最後一人為中信兄弟隊洋投猛登，為他在2024年6月21日於天母棒球場敲出的兩分砲。

對於今年想再堆疊全壘打數字，林智勝說：「我能打一支就是一個障礙，不敢想多少，投手也不敢投給我打，打一支他就要留名，被我打全壘打的投手，我要謝謝你。」

林智勝過去作為國家隊常客也留下不少戰功，如今輝煌落幕，看去年12強、今年經典賽資格賽不同班底，打出年輕世代國家隊新希望，他也說是很棒的傳承，明年經典賽將有更多可用之兵。

媒體進一步問他，如果是他會想選誰國家隊，林智勝對自家學弟有私心，「我自私一點，我非常期待劉基鴻。」

林智勝今年打完就要告別選手生涯。記者許正宏／攝影
林智勝今年打完就要告別選手生涯。記者許正宏／攝影

林智勝 經典賽

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