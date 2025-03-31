中職／怕大巨蛋坐不滿 林智勝喊話：La New、Lamigo球迷一起來

林智勝的引退賽在9月5到7日登場，將在台北大巨蛋告別，他擔心坐不滿，笑答：「要唱歌嗎？」他也呼籲希望La New、Lamigo球迷可以一起來；至於他夢想的澄清湖引退，他坦言畢竟那裡有自己滿滿回憶，「希望有機會，簡單的就好。」

林智勝生涯累積304轟，站在中職史上全壘打王的高度，球團今天為他舉辦引退宣告記者會，確認將在9月5日起與台鋼雄鷹隊的三連戰為他舉辦引退賽。

「大巨蛋，我怕坐不滿，要自己唱歌嗎？」林智勝表示，希望過去在La New熊、Lamigo桃猿隊時期的球迷，也能一起回來看自己比賽。有趣的是，被問到引退賽重逢洪總，他則是笑答：「緣分本來就是這樣，以為很遠，其實在你旁邊。」

林智勝不諱言，對於引退，其實已經想了4年，每年都跟拿莫．伊漾講要退了，結果隔年都續戰，這次在去年底和他說真的要退了，拿莫．伊漾還不相信，直到自己在2月開訓儀式當天面對媒體證實此事，他才真的相信。

至於家人得知引退的反應，林智勝笑答：「他們說很好啊！終於！」

「我以為我今天會哭，但沒有哭出來。」林智勝說，自己現在心情還算平靜，「只是球員生涯謝幕，往另一個人生目標前進。」今年期待好好享受在球場上的每一刻，「因為退下來後，就感受不到了。」