中職／不時夢到2013經典賽輸日本 林智勝看年輕世代12強辦到未完的夢

中職生涯全壘打王林智勝今年打完告別選手生涯，今天球團為他舉辦盛大的引退宣告記者會，談到生涯印象最深的比賽，不是輝煌時刻，而是各種留下遺憾的瞬間，包括2013年世界棒球經典賽面對日本隊第9局的守備瑕疵，最終輸給日本隊，而去年看到中華隊在12強奪冠，看到年輕世代做到了擊敗日本隊的夢，也讓他更清楚意識到，該是時候退下了。

選在和林智勝球衣背號相同的「31」日，龍隊球團在台北漢來大飯店為他舉辦記者會，公布引退賽相關資訊，吸引約80位媒體到場。

林智勝的引退賽確定將在9月5日到7日登場，在台北大巨蛋面對前教頭洪一中領軍的台鋼雄鷹隊，今天以紀錄片前導片為序曲，一身西裝筆挺的林智勝步上舞台。

林智勝引退記者會。記者許正宏／攝影

林智勝透露，早上10點就來到會場，看到這麼漂亮的螢幕很感動，感謝球團給予自己重生的機會，可以達到生涯300轟紀錄。

「來味全，我知道我不只是打球，我要傳承更多精神給味全的小朋友。」林智勝說，看到影片中學弟們對自己說的感謝，「我覺得他們應該謝謝自己，因為他們有把我的話聽進去。」他也說，希望他們能繼續傳承，「不要說創造新的林智勝，是創造新的自己，來突破林智勝。」

談到決定引退的時機點，林智勝表示，應該是在去年和球隊一起拿下二軍冠軍後，想到明年覺得應該是最後一年，和經紀公司討論後，覺得今年是最好的時機，「剛好藉由12強冠軍，大家對棒球的喜愛回來了，但也該有人退了。」

談生涯印象最深的戰役，林智勝在國際賽的篇章提到2013年經典賽面對日本隊的戰役，他說：「我對沒有打贏的球會比較在意，我會去想要怎麼贏球，會知道和對方的差距在哪，生涯最清楚的記憶是2013年九局下半，一壘跑壘盜壘，我守游擊沒有觸殺成功，我們輸了日本。」

他說這個畫面會一直從夢中跑出來，「這是我最在意，我覺得我可以做好的。」去年和陳鏞基、胡金龍一起看12強轉播，對日本隊再見雙殺時，他們很激動，但不敢太興奮，他笑說：「因為球迷都在看。」但感動的事，「我們是以前12強的成員，現在年輕世代做到了。」

生涯轟下304支全壘打、2015年締造「333」賽季，林智勝塑造屬於自己的高牆，卻也最有印象自己在2015年沒有任何一項數據是聯盟第一，集滿各種「亞軍」，包括打擊率、全壘打、打點、盜壘，「我比較遺憾我在那年都沒有拿下第一名，但我還是拿下年度MVP。」

對於還想達成的里程碑，林智勝坦言，知道2000安是不可能的事，但還是會以此給自己繼續在場上奔跑的動力。

林智勝引退記者會。記者許正宏／攝影

林智勝引退記者會。記者許正宏／攝影

林智勝引退記者會。記者許正宏／攝影

林智勝引退記者會。記者許正宏／攝影

林智勝引退記者會。記者許正宏／攝影

林智勝引退記者會。記者許正宏／攝影

林智勝引退記者會。記者許正宏／攝影

林智勝引退記者會。記者許正宏／攝影